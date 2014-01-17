أمانة جازان تغلق 9 محلات في صبيا لعدم تقيدها بالأنظمة والتعليمات البلدية

نفذت حملة توعوية بمجمع السروات التجاري حول الإجراءات الاحترازية

نفّذت أمانة منطقة جازان، ممثلة ببلدية محافظة صبيا اليوم، حملة توعوية بمجمع السروات التجاري، حول تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح رئيس بلدية صبيا المهندس هادي الدغريري، أن الحملة التي نفّذتها الفرق الرقابية الصحية وبمشاركة الفرق التطوعية هدفت للتحقق من امتثال والتزام المحال والمنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وضمان استمرارية تطبيق تلك الإجراءات حرصًا على سلامة المواطنين والمقيمين.

وذكر أن البلدية نفّذت خلال الأيام الماضية 2466 جولة رقابية، تم خلالها إصدار 1039 مخالفة، وإغلاق تسعة محلات لعدم تقيدها بالأنظمة والتعليمات البلدية، مشددًا على ضرورة التبليغ عبر رقم البلاغات 940 عن أي مخالفات في أنظمة الصحة العامة لتقوم فرق الرقابة في البلدية بمباشرة الموقع واتخاذ اللازم.