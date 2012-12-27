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تمديد ساعات العمل في مركز التطعيم في الرياض حتى منتصف الليل

"المدرع": زيادة الإقبال بعد تلقي ولي العهد لجرعة اللقاح الأولى

تم تمديد ساعات العمل في مركز اللقاحات بالرياض حتى منتصف الليل، للمرة الأولى لمواكبة تزايد الأعداد، فيما أكد المدير الطبي لبرنامج لقاحات كورونا في وزارة الصحة الدكتور سامي المدرع، لقناة "العربية" زيادة الإقبال على مراكز التطعيم بعد تلقي سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الجرعة الأولى من اللقاح.

وكشف "المدرع" عن توقعاته بالانتهاء من تطعيم الفئة الأولى بلقاح كورونا مع نهاية الربع الأول من العام الميلادي المقبل 2021، ومن ثم الانتقال إلى المرحلة الأخرى، وتطعيم الفئة الثانية بداية الربع الثاني من العام الميلادي المقبل.

وأضاف "بعد 11 يومًا من انطلاق حملة التطعيم بلقاح كورونا، نشهد تزايدًا، وسنرفع الأعداد يوميًا في مراكز الرياض وجدة، حيث نتوقع أن يتلقى التطعيم اليوم في الرياض فقط أكثر من 4000 شخص.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تمديد ساعات العمل في مركز التطعيم في الرياض حتى منتصف الليل
سبق

تم تمديد ساعات العمل في مركز اللقاحات بالرياض حتى منتصف الليل، للمرة الأولى لمواكبة تزايد الأعداد، فيما أكد المدير الطبي لبرنامج لقاحات كورونا في وزارة الصحة الدكتور سامي المدرع، لقناة "العربية" زيادة الإقبال على مراكز التطعيم بعد تلقي سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الجرعة الأولى من اللقاح.

وكشف "المدرع" عن توقعاته بالانتهاء من تطعيم الفئة الأولى بلقاح كورونا مع نهاية الربع الأول من العام الميلادي المقبل 2021، ومن ثم الانتقال إلى المرحلة الأخرى، وتطعيم الفئة الثانية بداية الربع الثاني من العام الميلادي المقبل.

وأضاف "بعد 11 يومًا من انطلاق حملة التطعيم بلقاح كورونا، نشهد تزايدًا، وسنرفع الأعداد يوميًا في مراكز الرياض وجدة، حيث نتوقع أن يتلقى التطعيم اليوم في الرياض فقط أكثر من 4000 شخص.

27 ديسمبر 2020 - 12 جمادى الأول 1442
09:11 PM

تمديد ساعات العمل في مركز التطعيم في الرياض حتى منتصف الليل

"المدرع": زيادة الإقبال بعد تلقي ولي العهد لجرعة اللقاح الأولى

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عبدالحكيم شار - الرياض
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تم تمديد ساعات العمل في مركز اللقاحات بالرياض حتى منتصف الليل، للمرة الأولى لمواكبة تزايد الأعداد، فيما أكد المدير الطبي لبرنامج لقاحات كورونا في وزارة الصحة الدكتور سامي المدرع، لقناة "العربية" زيادة الإقبال على مراكز التطعيم بعد تلقي سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الجرعة الأولى من اللقاح.

وكشف "المدرع" عن توقعاته بالانتهاء من تطعيم الفئة الأولى بلقاح كورونا مع نهاية الربع الأول من العام الميلادي المقبل 2021، ومن ثم الانتقال إلى المرحلة الأخرى، وتطعيم الفئة الثانية بداية الربع الثاني من العام الميلادي المقبل.

وأضاف "بعد 11 يومًا من انطلاق حملة التطعيم بلقاح كورونا، نشهد تزايدًا، وسنرفع الأعداد يوميًا في مراكز الرياض وجدة، حيث نتوقع أن يتلقى التطعيم اليوم في الرياض فقط أكثر من 4000 شخص.

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