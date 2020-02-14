"السبيعي": تشكيل مجلس شؤون الجامعات يطوّر العملية التعليمية والبحثية

قال: مؤسسات التعليم العالي تحظى باهتمام ورعاية كبيرة من قِبل القيادة

رفع مدير جامعة نجران الدكتور فلاح بن فرج السبيعي؛ الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، بمناسبة صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين، على تشكيل أول مجلس لشؤون الجامعات في المملكة بعد صدور نظام الجامعات الجديد.

كما أعرب عن شكره وتقديره لوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ؛ لما يبذله من جهود كبيرة في مختلف المجالات لتطوير التعليم الجامعي.

وأوضح "السبيعي"؛ أن الجامعات تحظى باهتمام ورعاية كبيرة من قِبل القيادة الرشيدة -أيدها الله-، وهو ما سيقود الوطن إلى نهضة تنموية في جميع المجالات، لتواكب ما تسمو إليه البلاد وفق رؤية المملكة 2030، منوّهاً بالنقلة النوعية التي سيحدثها المجلس على أساس من التمكين والتميّز والجودة، وتطوير العملية التعليمية والبحثية وتجويدها، ورفع كفاءة الإنفاق، وتنمية الموارد المالية للجامعات.

وبيّن مدير جامعة نجران، أن هذا القرار يأتي تباعاً لصدور نظام الجامعات الجديد، الذي سيمكّن الجامعات من الاعتماد على مواردها المالية من خلال السماح لها بإنشاء أوقاف وتأسيس شركات وشراكات تطويرية، والاستفادة كذلك من مواردها في تطوير برامجها بما يتناسب مع سوق العمل.

وهنّأ مدير جامعة نجران، المسؤولين على الثقة الملكية باختيارهم ضمن تشكيل أول مجلس لشؤون الجامعات، كما هنّأ الجامعات السعودية بصدور هذا القرار، سائلاً الله تعالى أن يوفق خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وأن يديم على وطننا الأمن والاستقرار والازدهار.