جنوب إفريقيا تسجِّل أكثر من 1700 إصابة جديدة بكورونا و72 حالة وفاة

سجلت جنوب إفريقيا 1761 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و72 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضحت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 733 ألفًا و761 إصابة، فيما وصل إجمالي حالات الوفيات إلى 19 ألفًا و749 حالة وفاة.
سجلت جنوب إفريقيا 1761 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و72 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضحت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 733 ألفًا و761 إصابة، فيما وصل إجمالي حالات الوفيات إلى 19 ألفًا و749 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد
سجلت جنوب إفريقيا 1761 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و72 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضحت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 733 ألفًا و761 إصابة، فيما وصل إجمالي حالات الوفيات إلى 19 ألفًا و749 حالة وفاة.
سجلت جنوب إفريقيا 1761 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و72 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضحت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 733 ألفًا و761 إصابة، فيما وصل إجمالي حالات الوفيات إلى 19 ألفًا و749 حالة وفاة.