وأوضحت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 733 ألفًا و761 إصابة، فيما وصل إجمالي حالات الوفيات إلى 19 ألفًا و749 حالة وفاة.

جنوب إفريقيا تسجِّل أكثر من 1700 إصابة جديدة بكورونا و72 حالة وفاة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-11-07 سجلت جنوب إفريقيا 1761 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و72 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضحت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 733 ألفًا و761 إصابة، فيما وصل إجمالي حالات الوفيات إلى 19 ألفًا و749 حالة وفاة.

07 نوفمبر 2020 - 21 ربيع الأول 1442 10:32 PM

جنوب إفريقيا تسجِّل أكثر من 1700 إصابة جديدة بكورونا و72 حالة وفاة إجمالي الإصابات بلغ 733 ألفًا و761 حالة والوفيات 19 ألفًا و 749 شخصًا





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سجلت جنوب إفريقيا 1761 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و72 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 733 ألفًا و761 إصابة، فيما وصل إجمالي حالات الوفيات إلى 19 ألفًا و749 حالة وفاة.