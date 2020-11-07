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جنوب إفريقيا تسجِّل أكثر من 1700 إصابة جديدة بكورونا و72 حالة وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 733 ألفًا و761 حالة والوفيات 19 ألفًا و 749 شخصًا

سجلت جنوب إفريقيا 1761 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و72 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 733 ألفًا و761 إصابة، فيما وصل إجمالي حالات الوفيات إلى 19 ألفًا و749 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد

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جنوب إفريقيا تسجِّل أكثر من 1700 إصابة جديدة بكورونا و72 حالة وفاة
سبق

سجلت جنوب إفريقيا 1761 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و72 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 733 ألفًا و761 إصابة، فيما وصل إجمالي حالات الوفيات إلى 19 ألفًا و749 حالة وفاة.

07 نوفمبر 2020 - 21 ربيع الأول 1442
10:32 PM

جنوب إفريقيا تسجِّل أكثر من 1700 إصابة جديدة بكورونا و72 حالة وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 733 ألفًا و761 حالة والوفيات 19 ألفًا و 749 شخصًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - كيب تاون
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سجلت جنوب إفريقيا 1761 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و72 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 733 ألفًا و761 إصابة، فيما وصل إجمالي حالات الوفيات إلى 19 ألفًا و749 حالة وفاة.

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