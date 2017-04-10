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شاهد.. مواطنة من القصيم تقف لزوجها شكراً وعرفاناً لدعمه

تزوجته وهي في "أول متوسط" فشجعها على استكمال دراستها

قررت السيدة عائشة الخياري، من القصيم، أثناء ظهورها يوم أمس ببرنامج في الراصد على الإخبارية، توجيه الشكر لزوجها وإجباره على الظهور على الشاشة بعد أن اقترنت به وهي في سنٍ مبكرة من عمرها فدعمها في دراستها ومسيرة حياتها.

وحظي مقطع فيديو هذه الواقعة بتفاعل كبير لأنه عكس وفاء الزوجات لأزواجهن.

وقد خرجت "عائشة" للحديث عن توجهها لتعليم الآخرين الطبخ عبر "السكايبي"، ثم قالت: زوجي هو من دعمني فقد تزوجته وأنا في أول متوسط وشجعني حتى أصبحت أخصائية تمريض ودعمني كذلك في مواهبي الأخرى وحقٌ علي شكره.

القصيم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. مواطنة من القصيم تقف لزوجها شكراً وعرفاناً لدعمه
سبق

قررت السيدة عائشة الخياري، من القصيم، أثناء ظهورها يوم أمس ببرنامج في الراصد على الإخبارية، توجيه الشكر لزوجها وإجباره على الظهور على الشاشة بعد أن اقترنت به وهي في سنٍ مبكرة من عمرها فدعمها في دراستها ومسيرة حياتها.

وحظي مقطع فيديو هذه الواقعة بتفاعل كبير لأنه عكس وفاء الزوجات لأزواجهن.

وقد خرجت "عائشة" للحديث عن توجهها لتعليم الآخرين الطبخ عبر "السكايبي"، ثم قالت: زوجي هو من دعمني فقد تزوجته وأنا في أول متوسط وشجعني حتى أصبحت أخصائية تمريض ودعمني كذلك في مواهبي الأخرى وحقٌ علي شكره.

10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441
02:58 PM

شاهد.. مواطنة من القصيم تقف لزوجها شكراً وعرفاناً لدعمه

تزوجته وهي في "أول متوسط" فشجعها على استكمال دراستها

A A A
بدر العتيبي - القصيم
18
22,716

قررت السيدة عائشة الخياري، من القصيم، أثناء ظهورها يوم أمس ببرنامج في الراصد على الإخبارية، توجيه الشكر لزوجها وإجباره على الظهور على الشاشة بعد أن اقترنت به وهي في سنٍ مبكرة من عمرها فدعمها في دراستها ومسيرة حياتها.

وحظي مقطع فيديو هذه الواقعة بتفاعل كبير لأنه عكس وفاء الزوجات لأزواجهن.

وقد خرجت "عائشة" للحديث عن توجهها لتعليم الآخرين الطبخ عبر "السكايبي"، ثم قالت: زوجي هو من دعمني فقد تزوجته وأنا في أول متوسط وشجعني حتى أصبحت أخصائية تمريض ودعمني كذلك في مواهبي الأخرى وحقٌ علي شكره.

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