النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

انطلقت من جازان.. "رحلة إبداعية حول السعودية" تختتم المرحلة الأولى

المتسابقون استمروا في تقديم مواهبهم حتى قبل الحفل النهائي بساعات

اختتمت "رحلة إبداعية حول السعودية" التي تنفذها أكاديمية mbc بالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه مرحلتها الأولى من منطقة جازان، بمشاركة أكثر من 200 متسابق.

وأوضح عضو فريق تطوير المواهب في الهيئة العامة للترفيه عبدالعزيز الزامل لـ"سبق" أن خطة برنامج "رحلة إبداعية حول السعودية" كان مقررًا لها يومان في منطقة جازان لعرض تجارب الأداء، ويعلَن الفائزون في اليوم الثالث، إلا أن عدد المشاركين الذي زاد على 200 متسابق مدَّد الوقت المحدد للبرنامج بمقدار ساعة كل يوم، واستمر المتسابقون في تقديم مواهبهم حتى قبل الحفل النهائي بساعات.

وأكد "الزامل" أن منطقة جازان أظهرت العديد من المواهب في تجارب الأداء، معتبرًا أنها افتتاحية لـ"رحلة إبداعية حول السعودية"، البرنامج الذي تنفذه الهيئة العامة للترفيه مع أكاديمية mbc، مبديًا شرفه بلقاء أبناء وبنات منطقة جازان.

ويُعدُّ برنامج ‏"رحلة إبداعية حول السعودية" فرصة جديدة لاكتشاف آلاف الموهوبين السعوديين في أكاديمية MBC بالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه. وستستمر رحلة البرنامج في البحث عن المواهب المختلفة في مناطق ومدن السعودية كافة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
انطلقت من جازان.. "رحلة إبداعية حول السعودية" تختتم المرحلة الأولى
سبق

اختتمت "رحلة إبداعية حول السعودية" التي تنفذها أكاديمية mbc بالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه مرحلتها الأولى من منطقة جازان، بمشاركة أكثر من 200 متسابق.

وأوضح عضو فريق تطوير المواهب في الهيئة العامة للترفيه عبدالعزيز الزامل لـ"سبق" أن خطة برنامج "رحلة إبداعية حول السعودية" كان مقررًا لها يومان في منطقة جازان لعرض تجارب الأداء، ويعلَن الفائزون في اليوم الثالث، إلا أن عدد المشاركين الذي زاد على 200 متسابق مدَّد الوقت المحدد للبرنامج بمقدار ساعة كل يوم، واستمر المتسابقون في تقديم مواهبهم حتى قبل الحفل النهائي بساعات.

وأكد "الزامل" أن منطقة جازان أظهرت العديد من المواهب في تجارب الأداء، معتبرًا أنها افتتاحية لـ"رحلة إبداعية حول السعودية"، البرنامج الذي تنفذه الهيئة العامة للترفيه مع أكاديمية mbc، مبديًا شرفه بلقاء أبناء وبنات منطقة جازان.

ويُعدُّ برنامج ‏"رحلة إبداعية حول السعودية" فرصة جديدة لاكتشاف آلاف الموهوبين السعوديين في أكاديمية MBC بالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه. وستستمر رحلة البرنامج في البحث عن المواهب المختلفة في مناطق ومدن السعودية كافة.

05 يونيو 2021 - 24 شوّال 1442
10:18 PM

انطلقت من جازان.. "رحلة إبداعية حول السعودية" تختتم المرحلة الأولى

المتسابقون استمروا في تقديم مواهبهم حتى قبل الحفل النهائي بساعات

A A A
عبدالرحمن السلماني - جازان
0
2,423

اختتمت "رحلة إبداعية حول السعودية" التي تنفذها أكاديمية mbc بالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه مرحلتها الأولى من منطقة جازان، بمشاركة أكثر من 200 متسابق.

وأوضح عضو فريق تطوير المواهب في الهيئة العامة للترفيه عبدالعزيز الزامل لـ"سبق" أن خطة برنامج "رحلة إبداعية حول السعودية" كان مقررًا لها يومان في منطقة جازان لعرض تجارب الأداء، ويعلَن الفائزون في اليوم الثالث، إلا أن عدد المشاركين الذي زاد على 200 متسابق مدَّد الوقت المحدد للبرنامج بمقدار ساعة كل يوم، واستمر المتسابقون في تقديم مواهبهم حتى قبل الحفل النهائي بساعات.

وأكد "الزامل" أن منطقة جازان أظهرت العديد من المواهب في تجارب الأداء، معتبرًا أنها افتتاحية لـ"رحلة إبداعية حول السعودية"، البرنامج الذي تنفذه الهيئة العامة للترفيه مع أكاديمية mbc، مبديًا شرفه بلقاء أبناء وبنات منطقة جازان.

ويُعدُّ برنامج ‏"رحلة إبداعية حول السعودية" فرصة جديدة لاكتشاف آلاف الموهوبين السعوديين في أكاديمية MBC بالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه. وستستمر رحلة البرنامج في البحث عن المواهب المختلفة في مناطق ومدن السعودية كافة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,363
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,935
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,946
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,599

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

*المصلحجية*

*المصلحجية*

عبدالعزيز بن ذياب
الطمأنة المُهلكة

الطمأنة المُهلكة

مها الجبر
مشتريات بالمليارات

مشتريات بالمليارات

عبدالمحسن الحارثي
شباب الستين.. لا تقاعد بعد اليوم

شباب الستين.. لا تقاعد بعد اليوم

عبدالغني الشيخ
حماية البيئة واجب شرعي والتزام أخلاقي

حماية البيئة واجب شرعي والتزام أخلاقي

بندر مغرم الشهري
من أين أبدأ بك يا محمد؟

من أين أبدأ بك يا محمد؟

عبدالعزيز بن ذياب
أين أُذنك يا مُعلِّم؟!

أين أُذنك يا مُعلِّم؟!

أحمد عجب
يوليو أخو تمـوز..!!

يوليو أخو تمـوز..!!

محمد الصيعري
السعودية مجتمع شبابي بامتياز

السعودية مجتمع شبابي بامتياز

علي آل شرمة
تعليمنا والتطوير المنشود!!

تعليمنا والتطوير المنشود!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة