الجواد "سؤدد" للأمير فيصل بن خالد يخطف "كأس الاستخبارات العامة"

توَّج مساعد رئيس الاستخبارات العامة، الأمير عبدالعزيز بن بدر بن سعود، الجواد سؤدد للمالك الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز بكأس الاستخبارات العامة؛ وذلك عقب فوزه بالمركز الأول في الشوط السابع ضمن حفل نادي سباقات الخيل الذي أُقيم اليوم السبت بميدان الملك عبدالعزيز بالرياض.



كما توَّج مساعد أمين منطقة الرياض، المهندس صالح المخضوب، الجواد مرتجح للمالك الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز بكأس أمانة منطقة الرياض؛ وذلك بعد فوزه بالمركز الأول في الشوط الخامس.



وأُقيمت اليوم 11 شوطًا بمختلف الدرجات والتصنيفات للخيل العربية الأصيلة. وفي الشوط الأول فاز الجواد كيلاويا ابن الفحل ليثل فورس للمالك فواز محارب المشرافي بالمركز الأول، وفي الشوط الثاني فازت الفرس أميرة كاليفورنيا ابنة الفحل كاليفورنيا كروم للمالك خالد إبراهيم الميمان.



وفي الشوط الثالث فاز الجواد الواهس ابن الفحل أمريكان فيرو للمالك إسطبل زينث، فيما فاز في الشوط الرابع الفرس النبرة ابنة الفحل سبرينج آت لاست للمالك خلف رباح الشمري.



وفي الشوط السادس فازت الفرس نوماسة الخالدية ابنة الفحل ليث الخالدية للمالك أبناء الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، وفي الشوط الثامن فازت الفرس لاكاسا تاريفا ابنة الفحل كاسيمنتو للمالك سلطان فيحان المنديل، وفي الشوط التاسع فاز الجواد العان ابن الفحل سلوفيزنت للمالك محمد حسين آل حيدر، وفي الشوط العاشر خطف الجواد الوشمي ابن الفحل جيمولجيست للمالك إسطبل الزعامة المركز الأول، فيما كان الشوط الأخير من نصيب الجواد غويج ابن الفحل مثيب للمالك عبدالملك صلاح العتي.