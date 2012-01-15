مشرف الحوثيين بحريب يلقى حتفه.. و"العمالقة" تتقدم بدعم "التحالف"

خسائر كبيرة للمليشيات وبسط سيطرة في منطقة حلوة شرقي المديرية
كثفت ألوية العمالقة، اليوم الجمعة، عملياتها لتحرير باقي مناطق ومرتفعات حريب بمحافظة مأرب، من قبضة ميليشيات الحوثي الموالية لإيران.
وحققت ألوية العمالقة مكاسب ميدانية جديدة في مديرية حريب، وكبدت ميليشيات الحوثي خسائر كبيرة.
وأفادت "سكاي نيوز عربية"، بمقتل مشرف الميليشيات الحوثية في حريب عبد الفتاح الشريف، في مواجهات مع قوات الألوية التي بسطت سيطرتها على منطقة حلوة شرقي المديرية، كذلك لقي اثنان آخران من قادة الحوثيين في حريب مصرعهما إلى جانب "الشريف".
وأشار التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن إلى تنفيذ 36 عملية استهدفت الحوثيين في مأرب خلال الساعات الـ24 الماضية.
كثفت ألوية العمالقة، اليوم الجمعة، عملياتها لتحرير باقي مناطق ومرتفعات حريب بمحافظة مأرب، من قبضة ميليشيات الحوثي الموالية لإيران.
وحققت ألوية العمالقة مكاسب ميدانية جديدة في مديرية حريب، وكبدت ميليشيات الحوثي خسائر كبيرة.
وأفادت "سكاي نيوز عربية"، بمقتل مشرف الميليشيات الحوثية في حريب عبد الفتاح الشريف، في مواجهات مع قوات الألوية التي بسطت سيطرتها على منطقة حلوة شرقي المديرية، كذلك لقي اثنان آخران من قادة الحوثيين في حريب مصرعهما إلى جانب "الشريف".
وأشار التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن إلى تنفيذ 36 عملية استهدفت الحوثيين في مأرب خلال الساعات الـ24 الماضية.
كثفت ألوية العمالقة، اليوم الجمعة، عملياتها لتحرير باقي مناطق ومرتفعات حريب بمحافظة مأرب، من قبضة ميليشيات الحوثي الموالية لإيران.
وحققت ألوية العمالقة مكاسب ميدانية جديدة في مديرية حريب، وكبدت ميليشيات الحوثي خسائر كبيرة.
وأفادت "سكاي نيوز عربية"، بمقتل مشرف الميليشيات الحوثية في حريب عبد الفتاح الشريف، في مواجهات مع قوات الألوية التي بسطت سيطرتها على منطقة حلوة شرقي المديرية، كذلك لقي اثنان آخران من قادة الحوثيين في حريب مصرعهما إلى جانب "الشريف".
وأشار التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن إلى تنفيذ 36 عملية استهدفت الحوثيين في مأرب خلال الساعات الـ24 الماضية.