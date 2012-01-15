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مشرف الحوثيين بحريب يلقى حتفه.. و"العمالقة" تتقدم بدعم "التحالف"

خسائر كبيرة للمليشيات وبسط سيطرة في منطقة حلوة شرقي المديرية

كثفت ألوية العمالقة، اليوم الجمعة، عملياتها لتحرير باقي مناطق ومرتفعات حريب بمحافظة مأرب، من قبضة ميليشيات الحوثي الموالية لإيران.

وحققت ألوية العمالقة مكاسب ميدانية جديدة في مديرية حريب، وكبدت ميليشيات الحوثي خسائر كبيرة.

وأفادت "سكاي نيوز عربية"، بمقتل مشرف الميليشيات الحوثية في حريب عبد الفتاح الشريف، في مواجهات مع قوات الألوية التي بسطت سيطرتها على منطقة حلوة شرقي المديرية، كذلك لقي اثنان آخران من قادة الحوثيين في حريب مصرعهما إلى جانب "الشريف".

وأشار التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن إلى تنفيذ 36 عملية استهدفت الحوثيين في مأرب خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأسفرت ضربات التحالف عن تدمير 22 آلية عسكرية، وخسائر بشرية تجاوزت 250 إرهابياً حوثياً.

كما أكد التحالف تنفيذ 12 عملية استهداف في البيضاء، دمرت 7 آليات عسكرية، وقتلت 80 عنصراً من الميليشيات المدعومة من إيران.

وأطلقت ألولية العمالقة في اليمن مطلع الشهر الجاري عملية "إعصار الجنوب" بدعم من التحالف العربي لتحرير محافظة شبوة من مليشيات الحوثي.

واستعادت قوات الألوية في الثالث من يناير سيطرتها على مدينة النقوب التابعة لمديرية عسيلان، وحررت قطاع جنة النفطي.

ومع انقضاء الأسبوع الأول من يناير، انتهت المرحلة الثانية من العملية بتحرير بيحان، لتواصل ألوية العمالقة تقدمها نحو حدود البيضاء بيحان لتأمين تقدمها على الأرض.

وفي العاشر من يناير، أعلنت الألوية تحرير جميع مديريات شبوة، ومن ثم السيطرة على مرتفعات في حريب يوم الخميس.

الرئيسية/ أخبار العالم

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مشرف الحوثيين بحريب يلقى حتفه.. و"العمالقة" تتقدم بدعم "التحالف"
سبق

كثفت ألوية العمالقة، اليوم الجمعة، عملياتها لتحرير باقي مناطق ومرتفعات حريب بمحافظة مأرب، من قبضة ميليشيات الحوثي الموالية لإيران.

وحققت ألوية العمالقة مكاسب ميدانية جديدة في مديرية حريب، وكبدت ميليشيات الحوثي خسائر كبيرة.

وأفادت "سكاي نيوز عربية"، بمقتل مشرف الميليشيات الحوثية في حريب عبد الفتاح الشريف، في مواجهات مع قوات الألوية التي بسطت سيطرتها على منطقة حلوة شرقي المديرية، كذلك لقي اثنان آخران من قادة الحوثيين في حريب مصرعهما إلى جانب "الشريف".

وأشار التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن إلى تنفيذ 36 عملية استهدفت الحوثيين في مأرب خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأسفرت ضربات التحالف عن تدمير 22 آلية عسكرية، وخسائر بشرية تجاوزت 250 إرهابياً حوثياً.

كما أكد التحالف تنفيذ 12 عملية استهداف في البيضاء، دمرت 7 آليات عسكرية، وقتلت 80 عنصراً من الميليشيات المدعومة من إيران.

وأطلقت ألولية العمالقة في اليمن مطلع الشهر الجاري عملية "إعصار الجنوب" بدعم من التحالف العربي لتحرير محافظة شبوة من مليشيات الحوثي.

واستعادت قوات الألوية في الثالث من يناير سيطرتها على مدينة النقوب التابعة لمديرية عسيلان، وحررت قطاع جنة النفطي.

ومع انقضاء الأسبوع الأول من يناير، انتهت المرحلة الثانية من العملية بتحرير بيحان، لتواصل ألوية العمالقة تقدمها نحو حدود البيضاء بيحان لتأمين تقدمها على الأرض.

وفي العاشر من يناير، أعلنت الألوية تحرير جميع مديريات شبوة، ومن ثم السيطرة على مرتفعات في حريب يوم الخميس.

14 يناير 2022 - 11 جمادى الآخر 1443
08:25 PM

مشرف الحوثيين بحريب يلقى حتفه.. و"العمالقة" تتقدم بدعم "التحالف"

خسائر كبيرة للمليشيات وبسط سيطرة في منطقة حلوة شرقي المديرية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كثفت ألوية العمالقة، اليوم الجمعة، عملياتها لتحرير باقي مناطق ومرتفعات حريب بمحافظة مأرب، من قبضة ميليشيات الحوثي الموالية لإيران.

وحققت ألوية العمالقة مكاسب ميدانية جديدة في مديرية حريب، وكبدت ميليشيات الحوثي خسائر كبيرة.

وأفادت "سكاي نيوز عربية"، بمقتل مشرف الميليشيات الحوثية في حريب عبد الفتاح الشريف، في مواجهات مع قوات الألوية التي بسطت سيطرتها على منطقة حلوة شرقي المديرية، كذلك لقي اثنان آخران من قادة الحوثيين في حريب مصرعهما إلى جانب "الشريف".

وأشار التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن إلى تنفيذ 36 عملية استهدفت الحوثيين في مأرب خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأسفرت ضربات التحالف عن تدمير 22 آلية عسكرية، وخسائر بشرية تجاوزت 250 إرهابياً حوثياً.

كما أكد التحالف تنفيذ 12 عملية استهداف في البيضاء، دمرت 7 آليات عسكرية، وقتلت 80 عنصراً من الميليشيات المدعومة من إيران.

وأطلقت ألولية العمالقة في اليمن مطلع الشهر الجاري عملية "إعصار الجنوب" بدعم من التحالف العربي لتحرير محافظة شبوة من مليشيات الحوثي.

واستعادت قوات الألوية في الثالث من يناير سيطرتها على مدينة النقوب التابعة لمديرية عسيلان، وحررت قطاع جنة النفطي.

ومع انقضاء الأسبوع الأول من يناير، انتهت المرحلة الثانية من العملية بتحرير بيحان، لتواصل ألوية العمالقة تقدمها نحو حدود البيضاء بيحان لتأمين تقدمها على الأرض.

وفي العاشر من يناير، أعلنت الألوية تحرير جميع مديريات شبوة، ومن ثم السيطرة على مرتفعات في حريب يوم الخميس.

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