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رئاسة الحرمين تطلق مبادرة "بخدمتكم" بالمسجد الحرام

تهدف إلى استقبال كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة ودفع العربات

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في وكالة الخدمات الاجتماعية والأعمال التطوعية، مبادرة "بخدمتكم"، التي تهدف إلى استقبال كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، ودفع العربات اليدوية في صحن الطواف والمسعى.

وأكد وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والأعمال التطوعية المهندس أمجد بن عايض الحازمي، أن وكالة الخدمات الاجتماعية والأعمال التطوعية -ممثلة في الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية- استعدت في وقت مبكر لتوفير العديد من الخدمات التطوعية التي تسهم في راحة قاصدي وزوار المسجد الحرام، من بينها توفير المظلات والهدايا والخدمات التي يحتاج إليها كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى العديد من المبادرات.

وأفاد بأن الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية تتبع كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في عملية دفع العربات وكافة خدماتها، التي تأتي ضمن الاشتراطات الصحية التي تسخّرها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ حفاظًا على سلامة قاصدي ومرتادي المسجد الحرام.

يُذكر أن عدد المتطوعين في الإدارة بلغ (200 متطوع) يقدمون الخدمات لقاصدي المسجد الحرام، لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

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رئاسة الحرمين تطلق مبادرة "بخدمتكم" بالمسجد الحرام
سبق

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في وكالة الخدمات الاجتماعية والأعمال التطوعية، مبادرة "بخدمتكم"، التي تهدف إلى استقبال كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، ودفع العربات اليدوية في صحن الطواف والمسعى.

وأكد وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والأعمال التطوعية المهندس أمجد بن عايض الحازمي، أن وكالة الخدمات الاجتماعية والأعمال التطوعية -ممثلة في الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية- استعدت في وقت مبكر لتوفير العديد من الخدمات التطوعية التي تسهم في راحة قاصدي وزوار المسجد الحرام، من بينها توفير المظلات والهدايا والخدمات التي يحتاج إليها كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى العديد من المبادرات.

وأفاد بأن الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية تتبع كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في عملية دفع العربات وكافة خدماتها، التي تأتي ضمن الاشتراطات الصحية التي تسخّرها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ حفاظًا على سلامة قاصدي ومرتادي المسجد الحرام.

يُذكر أن عدد المتطوعين في الإدارة بلغ (200 متطوع) يقدمون الخدمات لقاصدي المسجد الحرام، لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

20 أكتوبر 2021 - 14 ربيع الأول 1443
12:09 PM

رئاسة الحرمين تطلق مبادرة "بخدمتكم" بالمسجد الحرام

تهدف إلى استقبال كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة ودفع العربات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في وكالة الخدمات الاجتماعية والأعمال التطوعية، مبادرة "بخدمتكم"، التي تهدف إلى استقبال كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، ودفع العربات اليدوية في صحن الطواف والمسعى.

وأكد وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والأعمال التطوعية المهندس أمجد بن عايض الحازمي، أن وكالة الخدمات الاجتماعية والأعمال التطوعية -ممثلة في الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية- استعدت في وقت مبكر لتوفير العديد من الخدمات التطوعية التي تسهم في راحة قاصدي وزوار المسجد الحرام، من بينها توفير المظلات والهدايا والخدمات التي يحتاج إليها كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى العديد من المبادرات.

وأفاد بأن الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية تتبع كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في عملية دفع العربات وكافة خدماتها، التي تأتي ضمن الاشتراطات الصحية التي تسخّرها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ حفاظًا على سلامة قاصدي ومرتادي المسجد الحرام.

يُذكر أن عدد المتطوعين في الإدارة بلغ (200 متطوع) يقدمون الخدمات لقاصدي المسجد الحرام، لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,037
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,651
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,964
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,077

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