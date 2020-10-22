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الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على عدد من محافظات مكة المكرمة

قالت: الحالة بدأت 9 صباحًا وتستمر حتى الساعة 8 وتؤدي إلى تدني الرؤية

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة مصحوبة بتدني مدى الرؤية، على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل محافظات: الطائف، والجموم، والكامل، وتربة، وجدة، وخليص، ورابغ والعاصمة المقدسة، والمويه وبحرة ورنية.

وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.

حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على عدد من محافظات مكة المكرمة
سبق

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة مصحوبة بتدني مدى الرؤية، على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل محافظات: الطائف، والجموم، والكامل، وتربة، وجدة، وخليص، ورابغ والعاصمة المقدسة، والمويه وبحرة ورنية.

وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.

22 أكتوبر 2020 - 5 ربيع الأول 1442
09:13 AM

الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على عدد من محافظات مكة المكرمة

قالت: الحالة بدأت 9 صباحًا وتستمر حتى الساعة 8 وتؤدي إلى تدني الرؤية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة مصحوبة بتدني مدى الرؤية، على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل محافظات: الطائف، والجموم، والكامل، وتربة، وجدة، وخليص، ورابغ والعاصمة المقدسة، والمويه وبحرة ورنية.

وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.

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