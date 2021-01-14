الجزائر .. مقتل 5 وإصابة 3 في انفجار قنبلة بدائية الصنع

القضاء على "إرهابي" ومصادرة أسلحة

ذكرت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم (الخميس)، أن خمسة أشخاص قتلوا، وجرح ثلاثة آخرين، في انفجار قنبلة بدائية الصنع، بالقرب من بلدية ثليجان بولاية تبسة.



وأوضحت الوزارة في بيان، أنها قضت على "إرهابي" بولاية خنشلة، وصادرت أسلحة وأجهزة إرسال واستقبال وهواتف محمولة، وفقًا لوكالة الأنباء الجزائرية.