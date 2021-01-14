النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الجزائر .. مقتل 5 وإصابة 3 في انفجار قنبلة بدائية الصنع

القضاء على "إرهابي" ومصادرة أسلحة

ذكرت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم (الخميس)، أن خمسة أشخاص قتلوا، وجرح ثلاثة آخرين، في انفجار قنبلة بدائية الصنع، بالقرب من بلدية ثليجان بولاية تبسة.

وأوضحت الوزارة في بيان، أنها قضت على "إرهابي" بولاية خنشلة، وصادرت أسلحة وأجهزة إرسال واستقبال وهواتف محمولة، وفقًا لوكالة الأنباء الجزائرية.

الجزائر

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الجزائر .. مقتل 5 وإصابة 3 في انفجار قنبلة بدائية الصنع
سبق

ذكرت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم (الخميس)، أن خمسة أشخاص قتلوا، وجرح ثلاثة آخرين، في انفجار قنبلة بدائية الصنع، بالقرب من بلدية ثليجان بولاية تبسة.

وأوضحت الوزارة في بيان، أنها قضت على "إرهابي" بولاية خنشلة، وصادرت أسلحة وأجهزة إرسال واستقبال وهواتف محمولة، وفقًا لوكالة الأنباء الجزائرية.

14 يناير 2021 - 1 جمادى الآخر 1442
09:15 PM

الجزائر .. مقتل 5 وإصابة 3 في انفجار قنبلة بدائية الصنع

القضاء على "إرهابي" ومصادرة أسلحة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
70

ذكرت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم (الخميس)، أن خمسة أشخاص قتلوا، وجرح ثلاثة آخرين، في انفجار قنبلة بدائية الصنع، بالقرب من بلدية ثليجان بولاية تبسة.

وأوضحت الوزارة في بيان، أنها قضت على "إرهابي" بولاية خنشلة، وصادرت أسلحة وأجهزة إرسال واستقبال وهواتف محمولة، وفقًا لوكالة الأنباء الجزائرية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,358
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,038
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,739
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,792

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة