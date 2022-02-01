النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الأخضر يتعثر في اليابان.. وتأجيل التأهل الرسمي للمونديال

في الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم2022

تعثر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في محطة اليابان بنتيجة 2/0، وذلك في اللقاء الذي جمع المنتخبين، اليوم الثلاثاء، على أرض ملعب "سايتاما" في اليابان، ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر .

الشوط الأول، خسر الأخضر السعودي خدمات اللاعب عبدالإله المالكي عند الدقيقة 22 بداعي الإصابة، وحل بدلاً عنه عبدالله الخيبري.
وتصدى الحارس محمد العويس لكرة يابانية خطرة عند الدقيقة 29 .
ومن كرة مرتدة يابانية سريعة أحرز لاعب ليفربول الإنجليزي "مينامين" هدف السبق لبلاده عند الدقيقة 32، من خطأ المدافع علي البليهي في إبعاد الكرة من منطقة الخطر .

وفي الشوط الثاني أضاف "الساموراي" الياباني الهدف الثاني من قذيفه لاتصد من قدم "جونيا إيتو" عند الدقيقة 50 .
وفي الوقت المتبقي من عمر المباراة دفع المدير الفني للأخضر الفرنسي "رينارد " باللاعبين (هتان باهبري، علي الحسن، سعود عبدالحميد وعبدالله الحمدان) ، لكن لم يتغير شيء ، وتلقى الأخضر الخسارة الأولى في التصفيات .

بتلك النتيجة لازال المنتخب السعودي متصدرًا مجموعته الثانية برصيد 19 نقطة، واليابان ثانياً برصيد 18 نقطة .

المنتخب السعودي اليابان

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الأخضر يتعثر في اليابان.. وتأجيل التأهل الرسمي للمونديال
سبق

تعثر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في محطة اليابان بنتيجة 2/0، وذلك في اللقاء الذي جمع المنتخبين، اليوم الثلاثاء، على أرض ملعب "سايتاما" في اليابان، ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر .

الشوط الأول، خسر الأخضر السعودي خدمات اللاعب عبدالإله المالكي عند الدقيقة 22 بداعي الإصابة، وحل بدلاً عنه عبدالله الخيبري.
وتصدى الحارس محمد العويس لكرة يابانية خطرة عند الدقيقة 29 .
ومن كرة مرتدة يابانية سريعة أحرز لاعب ليفربول الإنجليزي "مينامين" هدف السبق لبلاده عند الدقيقة 32، من خطأ المدافع علي البليهي في إبعاد الكرة من منطقة الخطر .

وفي الشوط الثاني أضاف "الساموراي" الياباني الهدف الثاني من قذيفه لاتصد من قدم "جونيا إيتو" عند الدقيقة 50 .
وفي الوقت المتبقي من عمر المباراة دفع المدير الفني للأخضر الفرنسي "رينارد " باللاعبين (هتان باهبري، علي الحسن، سعود عبدالحميد وعبدالله الحمدان) ، لكن لم يتغير شيء ، وتلقى الأخضر الخسارة الأولى في التصفيات .

بتلك النتيجة لازال المنتخب السعودي متصدرًا مجموعته الثانية برصيد 19 نقطة، واليابان ثانياً برصيد 18 نقطة .

01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
03:18 PM

الأخضر يتعثر في اليابان.. وتأجيل التأهل الرسمي للمونديال

في الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم2022

A A A
أحمد سرور - الرياض
21
5,289

تعثر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في محطة اليابان بنتيجة 2/0، وذلك في اللقاء الذي جمع المنتخبين، اليوم الثلاثاء، على أرض ملعب "سايتاما" في اليابان، ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر .

الشوط الأول، خسر الأخضر السعودي خدمات اللاعب عبدالإله المالكي عند الدقيقة 22 بداعي الإصابة، وحل بدلاً عنه عبدالله الخيبري.
وتصدى الحارس محمد العويس لكرة يابانية خطرة عند الدقيقة 29 .
ومن كرة مرتدة يابانية سريعة أحرز لاعب ليفربول الإنجليزي "مينامين" هدف السبق لبلاده عند الدقيقة 32، من خطأ المدافع علي البليهي في إبعاد الكرة من منطقة الخطر .

وفي الشوط الثاني أضاف "الساموراي" الياباني الهدف الثاني من قذيفه لاتصد من قدم "جونيا إيتو" عند الدقيقة 50 .
وفي الوقت المتبقي من عمر المباراة دفع المدير الفني للأخضر الفرنسي "رينارد " باللاعبين (هتان باهبري، علي الحسن، سعود عبدالحميد وعبدالله الحمدان) ، لكن لم يتغير شيء ، وتلقى الأخضر الخسارة الأولى في التصفيات .

بتلك النتيجة لازال المنتخب السعودي متصدرًا مجموعته الثانية برصيد 19 نقطة، واليابان ثانياً برصيد 18 نقطة .

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,105
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,861
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,980
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,815

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة