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موجة البرد القارس تقتل طفلتين رضيعتين بمحافظة إدلب

قال مصدر في الأمم المتحدة: إن موجة البرد القارس، التي طالت مخيمات النازحين في شمال غربي سوريا، تسببت في وفاة طفلتين رضيعتين بمحافظة إدلب؛ طبقًا لـ(أ ف ب).

وطِبقًا للمصدر فإن إحدى الطفلتين في عمر سبعة أيام والثانية في عمر شهرين.

وحذّرت الأمم المتحدة من زيادة الوضع سوءًا عقب التراجع الاقتصادي الحاد في سوريا، الذي شهد تضاعف أسعار المواد الغذائية خلال عام، بالإضافة إلى نقص التمويل اللازم لتوفير المساعدات.

ونزح نحو 2.8 مليون لاجئ سوري من ديارهم إلى المنطقة التي تخضع لسيطرة المعارضة، خلال الحرب المستمرة منذ أكثر من عشر سنوات.

ويعيش كثير من النازحين في خيام مهترئة دون ملابس مناسبة أو وقود للتدفئة.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الطفلتين كانتا تسكنان في مخيمات في مناطق "الشيخ بحر" و"الزيارة"، شمال مدينة إدلب.

وأفاد المرصد بوفاة طفل يبلغ من العمر شهرًا واحدًا بسبب البرد أيضًا، في مخيم جرابلس في حلب في 23 يناير.

وتوفي طفل آخر في منطقة "قسطل مقداد" في 18 يناير؛ جراء انهيار سقف الخيمة حيث يقيم مع عائلته.

الأمم المتحدة سوريا إدلب

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موجة البرد القارس تقتل طفلتين رضيعتين بمحافظة إدلب
سبق

قال مصدر في الأمم المتحدة: إن موجة البرد القارس، التي طالت مخيمات النازحين في شمال غربي سوريا، تسببت في وفاة طفلتين رضيعتين بمحافظة إدلب؛ طبقًا لـ(أ ف ب).

وطِبقًا للمصدر فإن إحدى الطفلتين في عمر سبعة أيام والثانية في عمر شهرين.

وحذّرت الأمم المتحدة من زيادة الوضع سوءًا عقب التراجع الاقتصادي الحاد في سوريا، الذي شهد تضاعف أسعار المواد الغذائية خلال عام، بالإضافة إلى نقص التمويل اللازم لتوفير المساعدات.

ونزح نحو 2.8 مليون لاجئ سوري من ديارهم إلى المنطقة التي تخضع لسيطرة المعارضة، خلال الحرب المستمرة منذ أكثر من عشر سنوات.

ويعيش كثير من النازحين في خيام مهترئة دون ملابس مناسبة أو وقود للتدفئة.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الطفلتين كانتا تسكنان في مخيمات في مناطق "الشيخ بحر" و"الزيارة"، شمال مدينة إدلب.

وأفاد المرصد بوفاة طفل يبلغ من العمر شهرًا واحدًا بسبب البرد أيضًا، في مخيم جرابلس في حلب في 23 يناير.

وتوفي طفل آخر في منطقة "قسطل مقداد" في 18 يناير؛ جراء انهيار سقف الخيمة حيث يقيم مع عائلته.

02 فبراير 2022 - 1 رجب 1443
08:29 AM

موجة البرد القارس تقتل طفلتين رضيعتين بمحافظة إدلب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال مصدر في الأمم المتحدة: إن موجة البرد القارس، التي طالت مخيمات النازحين في شمال غربي سوريا، تسببت في وفاة طفلتين رضيعتين بمحافظة إدلب؛ طبقًا لـ(أ ف ب).

وطِبقًا للمصدر فإن إحدى الطفلتين في عمر سبعة أيام والثانية في عمر شهرين.

وحذّرت الأمم المتحدة من زيادة الوضع سوءًا عقب التراجع الاقتصادي الحاد في سوريا، الذي شهد تضاعف أسعار المواد الغذائية خلال عام، بالإضافة إلى نقص التمويل اللازم لتوفير المساعدات.

ونزح نحو 2.8 مليون لاجئ سوري من ديارهم إلى المنطقة التي تخضع لسيطرة المعارضة، خلال الحرب المستمرة منذ أكثر من عشر سنوات.

ويعيش كثير من النازحين في خيام مهترئة دون ملابس مناسبة أو وقود للتدفئة.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الطفلتين كانتا تسكنان في مخيمات في مناطق "الشيخ بحر" و"الزيارة"، شمال مدينة إدلب.

وأفاد المرصد بوفاة طفل يبلغ من العمر شهرًا واحدًا بسبب البرد أيضًا، في مخيم جرابلس في حلب في 23 يناير.

وتوفي طفل آخر في منطقة "قسطل مقداد" في 18 يناير؛ جراء انهيار سقف الخيمة حيث يقيم مع عائلته.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,133
201,250 سيارة ..

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13,880
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