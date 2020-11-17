مواطنون ومواطنات: نجدد الوفاء والبيعة ويحق لنا أن نفتخر ‏بقيادتنا الحكيمة

في ذكرى البيعة السادسة

بمناسبة البيعة السادسة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-، عبّر عدد من المواطنين والمواطنات عن محبتهم وفخرهم عبر وسم #الملك_سلمان_بن_عبد العزيز.

وكتبت نهاد: ذكرى البيعة السادسة: "‏للسنة السادسة، دمت يا ملكنا العظيم نبراساً للحق وضَوءاً للصدق والإيمان، بوركت إنجازاتك العظيمة، نجدد الوفاء والبيعة والعهد، دام عز الوطن العظيم تحت قيادتك الحكيمة".

وكتب عبدالعزيز الخويطر: "خادم الحرمين الشريفين، ‏ستة أعوام من الإنجازات لتحقيق ‏رؤية قيادة ووطن طموح".

‏وقال عبدالعزيز: "عهد نفاخر به على مر الايام، ‏أمن وأمان وتحت حكم الشريعة، في ظل سلمان الشجاعة والإقدام ‏بصدورنا نخوة.. وعـزّة.. وبيعة ذكرى_البيعة_السادسة".

وعبر محمد السلمان قائلا: "‏في ذكرى السنة السادسة لتوليه مقاليد الحكم، أجدد العهد والولاء والطاعة لسيدي خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله وأمد في عمره، وكل عام وأنت يا سيدي تعيش الخير والصحة وكل العافية".

وبدورها غردت "لطيفة": "‏في عهدك برز دور المرأة، وأعطيتها بقية حقوقها، ونصرت المظلوم، ربي يحفظ ويطول بعمرك".