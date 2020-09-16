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وفاة وإصابتان في حادث انقلاب شاحنة على مركبة في المخواة

ثلاث فرق إسعافية وصلت لمكان الحادث للتعامل مع المصابين

توفي شخص وأصيب اثنان آخران بإصابات بالغة، بعد انقلاب شاحنة فوق مركبة من نوع "دينا" في بطاط بمحافظة المخواة، وباشرت الجهات الأمنية من المرور والدفاع المدني والهلال الأحمر الحادثة، وتم إخراج المحتجزين من المركبة.

وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني، لـ"سبق"، أن "غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة تلقت بلاغًا عن وقوع حادث انقلاب".

وأضاف "الزهراني": "كان وقت بلاغ الحادث الأول في تمام الساعة 17:19 مساء اليوم في بطاط بمحافظة المخواة".

وأردف "الزهراني" أنه تم توجيه ثلاث فرق إسعافية من الهلال الأحمر للموقع، وعند وصول أول فرقة اتضح وجود 3 إصابات نتج عنها حالة وفاة بالموقع وإصابتين خطيرتين، وتم التدخل إسعافيًّا لهم ونقلهم إلى مستشفى المخواة من قبل الفرق الإسعافية للهلال الأحمر"، سائلًا الله السلامة للمصابين والرحمة والمغفرة للمتوفى.

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وفاة وإصابتان في حادث انقلاب شاحنة على مركبة في المخواة
سبق

توفي شخص وأصيب اثنان آخران بإصابات بالغة، بعد انقلاب شاحنة فوق مركبة من نوع "دينا" في بطاط بمحافظة المخواة، وباشرت الجهات الأمنية من المرور والدفاع المدني والهلال الأحمر الحادثة، وتم إخراج المحتجزين من المركبة.

وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني، لـ"سبق"، أن "غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة تلقت بلاغًا عن وقوع حادث انقلاب".

وأضاف "الزهراني": "كان وقت بلاغ الحادث الأول في تمام الساعة 17:19 مساء اليوم في بطاط بمحافظة المخواة".

وأردف "الزهراني" أنه تم توجيه ثلاث فرق إسعافية من الهلال الأحمر للموقع، وعند وصول أول فرقة اتضح وجود 3 إصابات نتج عنها حالة وفاة بالموقع وإصابتين خطيرتين، وتم التدخل إسعافيًّا لهم ونقلهم إلى مستشفى المخواة من قبل الفرق الإسعافية للهلال الأحمر"، سائلًا الله السلامة للمصابين والرحمة والمغفرة للمتوفى.

16 سبتمبر 2020 - 28 محرّم 1442
07:26 PM

وفاة وإصابتان في حادث انقلاب شاحنة على مركبة في المخواة

ثلاث فرق إسعافية وصلت لمكان الحادث للتعامل مع المصابين

A A A
أحمد العبدالله - الباحة
3
9,861

توفي شخص وأصيب اثنان آخران بإصابات بالغة، بعد انقلاب شاحنة فوق مركبة من نوع "دينا" في بطاط بمحافظة المخواة، وباشرت الجهات الأمنية من المرور والدفاع المدني والهلال الأحمر الحادثة، وتم إخراج المحتجزين من المركبة.

وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني، لـ"سبق"، أن "غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة تلقت بلاغًا عن وقوع حادث انقلاب".

وأضاف "الزهراني": "كان وقت بلاغ الحادث الأول في تمام الساعة 17:19 مساء اليوم في بطاط بمحافظة المخواة".

وأردف "الزهراني" أنه تم توجيه ثلاث فرق إسعافية من الهلال الأحمر للموقع، وعند وصول أول فرقة اتضح وجود 3 إصابات نتج عنها حالة وفاة بالموقع وإصابتين خطيرتين، وتم التدخل إسعافيًّا لهم ونقلهم إلى مستشفى المخواة من قبل الفرق الإسعافية للهلال الأحمر"، سائلًا الله السلامة للمصابين والرحمة والمغفرة للمتوفى.

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