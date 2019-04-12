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"الصحة" : تسجيل 429 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 4462

400 يومياً قابلة للزيادة.. جامعة المؤسّس تبدأ إنتاج "أقنعة 3D" للحماية من "كورونا"

في إطار تعضيد أدوار ومهام وزارات ومؤسسات الدولة للقيام بواجبها لتطويق الفيروس

في إطار جهودها الحثيثة على المستويات الطبية والبحثية والصناعية كافة من خلال طاقم باحثيها ودورهم الرائد في خدمة المجتمع، تمكنت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في وحدة التصنيع بكلية الهندسة في الجامعة، بالتعاون مع مركز الاقتصاد المعرفي ونقل التقنية، من إنتاج وتوريد أقنعة حماية للوجه (باستخدام الطباعة الثلاثية الأبعاد 3D) للمستشفى الجامعي؛ لاستخدامها في التعامل مع مرضى فيروس كورونا المستجد COVID-19، إذ بلغت الطاقة الإنتاجية للأقنعة نحو 400 قناع يومياً، ويمكن زيادتها إذا دعت الحاجة إلى ذلك- لا سمح الله.

تأتي جهود الجامعة في إطار تعضيد أدوار ومهام وزارات ومؤسسات الدولة للقيام بواجبها تجاه التصدي لفيروس كورونا المستجد المستندة إلى توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله-، وتقديم الخدمات العلاجية والاحتياجات للمصابين كافة على أرض المملكة.

جامعة الملك عبدالعزيز أقنعة 3D فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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400 يومياً قابلة للزيادة.. جامعة المؤسّس تبدأ إنتاج "أقنعة 3D" للحماية من "كورونا"
سبق

في إطار جهودها الحثيثة على المستويات الطبية والبحثية والصناعية كافة من خلال طاقم باحثيها ودورهم الرائد في خدمة المجتمع، تمكنت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في وحدة التصنيع بكلية الهندسة في الجامعة، بالتعاون مع مركز الاقتصاد المعرفي ونقل التقنية، من إنتاج وتوريد أقنعة حماية للوجه (باستخدام الطباعة الثلاثية الأبعاد 3D) للمستشفى الجامعي؛ لاستخدامها في التعامل مع مرضى فيروس كورونا المستجد COVID-19، إذ بلغت الطاقة الإنتاجية للأقنعة نحو 400 قناع يومياً، ويمكن زيادتها إذا دعت الحاجة إلى ذلك- لا سمح الله.

تأتي جهود الجامعة في إطار تعضيد أدوار ومهام وزارات ومؤسسات الدولة للقيام بواجبها تجاه التصدي لفيروس كورونا المستجد المستندة إلى توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله-، وتقديم الخدمات العلاجية والاحتياجات للمصابين كافة على أرض المملكة.

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
01:06 PM

400 يومياً قابلة للزيادة.. جامعة المؤسّس تبدأ إنتاج "أقنعة 3D" للحماية من "كورونا"

في إطار تعضيد أدوار ومهام وزارات ومؤسسات الدولة للقيام بواجبها لتطويق الفيروس

A A A
محمد حضاض - جدة
4
12,146

في إطار جهودها الحثيثة على المستويات الطبية والبحثية والصناعية كافة من خلال طاقم باحثيها ودورهم الرائد في خدمة المجتمع، تمكنت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في وحدة التصنيع بكلية الهندسة في الجامعة، بالتعاون مع مركز الاقتصاد المعرفي ونقل التقنية، من إنتاج وتوريد أقنعة حماية للوجه (باستخدام الطباعة الثلاثية الأبعاد 3D) للمستشفى الجامعي؛ لاستخدامها في التعامل مع مرضى فيروس كورونا المستجد COVID-19، إذ بلغت الطاقة الإنتاجية للأقنعة نحو 400 قناع يومياً، ويمكن زيادتها إذا دعت الحاجة إلى ذلك- لا سمح الله.

تأتي جهود الجامعة في إطار تعضيد أدوار ومهام وزارات ومؤسسات الدولة للقيام بواجبها تجاه التصدي لفيروس كورونا المستجد المستندة إلى توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله-، وتقديم الخدمات العلاجية والاحتياجات للمصابين كافة على أرض المملكة.

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