مجلس الأمن الدولي يدين هجمات الحوثيين الإرهابية على المملكة

دعا إلى وقف فوري للهجمات دون شروط مسبقة وخفض التصعيد

أدان مجلس الأمن الدولي، هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، على المملكة العربية السعودية.

وقام المجلس، أمس، باعتماد القرار رقم 2564 الذي تقدم به الوفد البريطاني لدى المجلس، والقاضي بتجديد نظام العقوبات في اليمن، وتمديد عمل فريق الخبراء لعام حتى 28 فبراير 2022.

ودعا المجلس إلى وقف فوري للهجمات دون شروط مسبقة، مؤكداً الحاجة إلى خفض التصعيد في جميع أنحاء اليمن، ووقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، وتنفيذ دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش؛ لوقف إطلاق النار العالمي.

وطالب المجلس، الحوثيين، بالسماح لمسؤولي الأمم المتحدة بالوصول الآمن غير المشروط ودون تأخير لناقلة النفط صافر، التي تقع في شمال اليمن، مشدداً على تحمُّل الحوثيين مسؤولية الوضع وعدم الاستجابة لهذا الخطر البيئي والإنساني الكبير.

وأعرب المجلس عن إدانته -بشدة- للتصعيد المستمر في مأرب باليمن، كما أضاف المجلس القيادي في ميليشيا الحوثي الإرهابية سلطان زابن؛ إلى قائمة العقوبات.