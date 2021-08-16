أوزبكستان أجبرت 46 طائرة عسكرية أفغانية هاربة على الهبوط في أراضيها

حملت على متنها 585 جندياً

كشف المدعي العام في أوزبكستان، اليوم (الاثنين)، عن أن بلاده أجبرت 22 طائرة و24 مروحية عسكرية أفغانية عبرت الحدود يومي السبت والأحد، وتحمل 585 جندياً، على الهبوط، في وقت كانت طالبان تحكم سيطرتها على أفغانستان.

وأوضح المدعي أن هذه الطائرات عبرت المجال الجوي لجمهورية أوزبكستان بشكل غير قانوني، وأجبرت على الهبوط في مطار ترميز الدولي في الجنوب، وفقاً لـ"فرانس 24".

وعمت الفوضى العاصمة الأفغانية كابل ومطارها، أمس مع تدفق آلاف الأفغان الذين حاولوا الهروب من البلاد.