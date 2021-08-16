أوزبكستان أجبرت 46 طائرة عسكرية أفغانية هاربة على الهبوط في أراضيها
حملت على متنها 585 جندياً
كشف المدعي العام في أوزبكستان، اليوم (الاثنين)، عن أن بلاده أجبرت 22 طائرة و24 مروحية عسكرية أفغانية عبرت الحدود يومي السبت والأحد، وتحمل 585 جندياً، على الهبوط، في وقت كانت طالبان تحكم سيطرتها على أفغانستان.
وأوضح المدعي أن هذه الطائرات عبرت المجال الجوي لجمهورية أوزبكستان بشكل غير قانوني، وأجبرت على الهبوط في مطار ترميز الدولي في الجنوب، وفقاً لـ"فرانس 24".
وعمت الفوضى العاصمة الأفغانية كابل ومطارها، أمس مع تدفق آلاف الأفغان الذين حاولوا الهروب من البلاد.
أوزبكستان أجبرت 46 طائرة عسكرية أفغانية هاربة على الهبوط في أراضيها
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2021-08-16
كشف المدعي العام في أوزبكستان، اليوم (الاثنين)، عن أن بلاده أجبرت 22 طائرة و24 مروحية عسكرية أفغانية عبرت الحدود يومي السبت والأحد، وتحمل 585 جندياً، على الهبوط، في وقت كانت طالبان تحكم سيطرتها على أفغانستان.
وأوضح المدعي أن هذه الطائرات عبرت المجال الجوي لجمهورية أوزبكستان بشكل غير قانوني، وأجبرت على الهبوط في مطار ترميز الدولي في الجنوب، وفقاً لـ"فرانس 24".
وعمت الفوضى العاصمة الأفغانية كابل ومطارها، أمس مع تدفق آلاف الأفغان الذين حاولوا الهروب من البلاد.
16 أغسطس 2021 - 8 محرّم 1443
09:39 PM
أوزبكستان أجبرت 46 طائرة عسكرية أفغانية هاربة على الهبوط في أراضيها
كشف المدعي العام في أوزبكستان، اليوم (الاثنين)، عن أن بلاده أجبرت 22 طائرة و24 مروحية عسكرية أفغانية عبرت الحدود يومي السبت والأحد، وتحمل 585 جندياً، على الهبوط، في وقت كانت طالبان تحكم سيطرتها على أفغانستان.
وأوضح المدعي أن هذه الطائرات عبرت المجال الجوي لجمهورية أوزبكستان بشكل غير قانوني، وأجبرت على الهبوط في مطار ترميز الدولي في الجنوب، وفقاً لـ"فرانس 24".
وعمت الفوضى العاصمة الأفغانية كابل ومطارها، أمس مع تدفق آلاف الأفغان الذين حاولوا الهروب من البلاد.