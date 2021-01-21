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إصابات كورونا.. 4594 حالة في لبنان و 1164 في المغرب و246 في الجزائر

سجّلت لبنان 4594 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات إلى 269241 إصابةً.

وذكرت الصحة اللبنانية اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 158828، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2151 حالة بعد تسجيل 67 حالة وفاة.

وسجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 1164 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 463706 حالات.

وأشارت الصحة المغربية اليوم إلى أنها سجلت 33 حالة وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 8076، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 439301.

كما سجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية، 246 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، وأربع حالات وفاة.

وأشارت الصحة الجزائرية في بيان اليوم إلى ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات ليبلغ 104852 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات 2853 حالةً.

لبنان المغرب الجزائر فيروس كورونا الجديد

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إصابات كورونا.. 4594 حالة في لبنان و 1164 في المغرب و246 في الجزائر
سبق

سجّلت لبنان 4594 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات إلى 269241 إصابةً.

وذكرت الصحة اللبنانية اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 158828، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2151 حالة بعد تسجيل 67 حالة وفاة.

وسجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 1164 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 463706 حالات.

وأشارت الصحة المغربية اليوم إلى أنها سجلت 33 حالة وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 8076، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 439301.

كما سجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية، 246 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، وأربع حالات وفاة.

وأشارت الصحة الجزائرية في بيان اليوم إلى ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات ليبلغ 104852 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات 2853 حالةً.

21 يناير 2021 - 8 جمادى الآخر 1442
09:31 PM
اخر تعديل
21 يناير 2021 - 8 جمادى الآخر 1442
10:55 PM

إصابات كورونا.. 4594 حالة في لبنان و 1164 في المغرب و246 في الجزائر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت لبنان 4594 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات إلى 269241 إصابةً.

وذكرت الصحة اللبنانية اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 158828، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2151 حالة بعد تسجيل 67 حالة وفاة.

وسجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 1164 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 463706 حالات.

وأشارت الصحة المغربية اليوم إلى أنها سجلت 33 حالة وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 8076، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 439301.

كما سجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية، 246 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، وأربع حالات وفاة.

وأشارت الصحة الجزائرية في بيان اليوم إلى ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات ليبلغ 104852 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات 2853 حالةً.

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