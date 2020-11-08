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رئاسة الحرمين تنظّم حركة دخول وخروج 920 ألف مصلٍ و408 آلاف معتمر

منذ بداية فتح العمرة والزيارة والصلوات.. يمثل 75% من إجمالي الطاقة الاستيعابية

تقوم الإدارة العامة للحشود والتفويج، منذ بداية توافد المعتمرين بالتعامل المباشر مع دخول وخروج المعتمرين والمصلين والطائفين بالمسجد الحرام، بمشاركة الإدارات بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والجهات ذات العلاقة.

وقامت الإدارة بعدة إجراءات، يتم من خلالها التنسيق والمساهمة بالحلول لضمان الحركة البشرية، وفق الخطط المعدة مسبقاً لتسهيل حركة قاصدي المسجد الحرام لأداء مناسك العمرة بكل يسر وسهولة، حيث يتم على مدار الساعة متابعة انسيابية الحركة والإشراف في جميع المواقع بالمسجد الحرام، بدءاً بالساحات والتوسعات وداخل صحن المطاف والممرات المؤدية إليه.

وتعمل الإدارة العامة للحشود والتفويج في تنظيم حركة الدخول والخروج للمسجد الحرام، وفقاً للإجراءات الاحترازية المتبعة بالرئاسة، وتم السماح لـ (920) ألف مصلٍ، و(408) آلاف معتمر من دخول المسجد الحرام من بداية فتح العمرة والزيارة والصلوات حتى اليوم، بما يمثل 75% من إجمالي الطاقة الاستيعابية.

ورصد جميع الملاحظات والسلبيات التي تعيق حركة الحشود ومتابعتها والقيام بتحليلها وتصنيفها والبحث عن حلول لها، إضافة للتنسيق مع عمليات الرئاسة والجهات الأمنية للتعامل مع تلك الملاحظات.

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئاسة الحرمين تنظّم حركة دخول وخروج 920 ألف مصلٍ و408 آلاف معتمر
سبق

تقوم الإدارة العامة للحشود والتفويج، منذ بداية توافد المعتمرين بالتعامل المباشر مع دخول وخروج المعتمرين والمصلين والطائفين بالمسجد الحرام، بمشاركة الإدارات بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والجهات ذات العلاقة.

وقامت الإدارة بعدة إجراءات، يتم من خلالها التنسيق والمساهمة بالحلول لضمان الحركة البشرية، وفق الخطط المعدة مسبقاً لتسهيل حركة قاصدي المسجد الحرام لأداء مناسك العمرة بكل يسر وسهولة، حيث يتم على مدار الساعة متابعة انسيابية الحركة والإشراف في جميع المواقع بالمسجد الحرام، بدءاً بالساحات والتوسعات وداخل صحن المطاف والممرات المؤدية إليه.

وتعمل الإدارة العامة للحشود والتفويج في تنظيم حركة الدخول والخروج للمسجد الحرام، وفقاً للإجراءات الاحترازية المتبعة بالرئاسة، وتم السماح لـ (920) ألف مصلٍ، و(408) آلاف معتمر من دخول المسجد الحرام من بداية فتح العمرة والزيارة والصلوات حتى اليوم، بما يمثل 75% من إجمالي الطاقة الاستيعابية.

ورصد جميع الملاحظات والسلبيات التي تعيق حركة الحشود ومتابعتها والقيام بتحليلها وتصنيفها والبحث عن حلول لها، إضافة للتنسيق مع عمليات الرئاسة والجهات الأمنية للتعامل مع تلك الملاحظات.

08 نوفمبر 2020 - 22 ربيع الأول 1442
10:33 AM
اخر تعديل
08 نوفمبر 2020 - 22 ربيع الأول 1442
11:30 AM

رئاسة الحرمين تنظّم حركة دخول وخروج 920 ألف مصلٍ و408 آلاف معتمر

منذ بداية فتح العمرة والزيارة والصلوات.. يمثل 75% من إجمالي الطاقة الاستيعابية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تقوم الإدارة العامة للحشود والتفويج، منذ بداية توافد المعتمرين بالتعامل المباشر مع دخول وخروج المعتمرين والمصلين والطائفين بالمسجد الحرام، بمشاركة الإدارات بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والجهات ذات العلاقة.

وقامت الإدارة بعدة إجراءات، يتم من خلالها التنسيق والمساهمة بالحلول لضمان الحركة البشرية، وفق الخطط المعدة مسبقاً لتسهيل حركة قاصدي المسجد الحرام لأداء مناسك العمرة بكل يسر وسهولة، حيث يتم على مدار الساعة متابعة انسيابية الحركة والإشراف في جميع المواقع بالمسجد الحرام، بدءاً بالساحات والتوسعات وداخل صحن المطاف والممرات المؤدية إليه.

وتعمل الإدارة العامة للحشود والتفويج في تنظيم حركة الدخول والخروج للمسجد الحرام، وفقاً للإجراءات الاحترازية المتبعة بالرئاسة، وتم السماح لـ (920) ألف مصلٍ، و(408) آلاف معتمر من دخول المسجد الحرام من بداية فتح العمرة والزيارة والصلوات حتى اليوم، بما يمثل 75% من إجمالي الطاقة الاستيعابية.

ورصد جميع الملاحظات والسلبيات التي تعيق حركة الحشود ومتابعتها والقيام بتحليلها وتصنيفها والبحث عن حلول لها، إضافة للتنسيق مع عمليات الرئاسة والجهات الأمنية للتعامل مع تلك الملاحظات.

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