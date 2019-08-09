"الدرعية" تستضيف نزال الملاكمة على بطولة العالم للوزن الثقيل

يقام بين البريطاني "جوشوا" والمكسيكي "رويز"

أعلنت الهيئة العامة للرياضة استضافة لقب بطولة العالم للوزن الثقيل في الملاكمة والذي سيجمع البريطاني " جوشوا" والمكسيكي "رويز".

وقالت الهيئة عبر تغريدة: "في أحد أهم النزالات في تاريخ الملاكمة الحديث، المكسيكي آندي رويز يعيد نزال البريطاني أنطوني جوشوا يوم 7 ديسمبر في الدرعية على لقب بطولة العالم للوزن الثقيل".

ووصفت الهيئة المواجهة بنزال الدرعية التاريخي، وقالت: "من الدرعية، النزال الكبير والذي يترقبه العالم بعنوان الثأر للبريطاني جاشوا أو تأكيد التفوق للمكسيكي رويز".

وأشارت الهيئة إلى أن التذاكر ستطرح قريباً، مشيرة إلى إقامة مفاجآت كبرى مصاحبة.