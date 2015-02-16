خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس ألمانيا الاتحادية بمناسبة إعادة انتخابه

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وأعرب الملك المفدى عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح له، ولشعب جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وأشاد -أيده الله- بتميز العلاقات التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، للرئيس فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وعبّر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، والمزيد من التقدم والرقي لجمهورية وشعب ألمانيا الصديق.