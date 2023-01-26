النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

واشنطن: الحوثي مسؤول عن معاناة الشعب اليمني.. ونعمل مع شركائنا لمحاسبتهم

"برايس": سترون خطوات إضافية لمساءلة قادة الميليشيا عن الاعتداءات الإرهابية

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء الثلاثاء أن الحوثيين هم المسؤولون عن معاناة الشعب اليمني.

وتفصيلاً، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس لقناة "العربية" إن واشنطن تعمل مع شركائها لمساءلة قادة الحوثيين المسؤولين عن الاعتداءات الإرهابية.

وأضاف :"سترون خطوات إضافية من جانبنا لتقديم قادة الحوثيين المسؤولين عن هذه الاعتداءات للمساءلة".

يأتي ذلك فيما دعا سفير الإمارات في واشنطن، يوسف العتيبة، الاثنين، مجددًا الولايات المتحدة لإعادة تصنيف ميليشيا الحوثيين "منظمة إرهابية أجنبية".

ونقل حساب السفارة الإماراتية في الولايات المتحدة على "تويتر" عن العتيبة تأكيده أن "تعاونًا وثيقًا بين الإمارات والولايات المتحدة ساعد بالتصدي لهجمات حوثية جديدة على الإمارات صباح اليوم".

واعتبر العتيبة أن الخطوة التالية يجب أن تكون وقف تدفق المال والسلاح للحوثيين من الجهات الداعمة لهم، مضيفًا أن "الولايات المتحدة يجب أن تتحرك الآن لوضع الحوثيين مجددًا على قائمة الإرهاب".

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
واشنطن: الحوثي مسؤول عن معاناة الشعب اليمني.. ونعمل مع شركائنا لمحاسبتهم
سبق

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء الثلاثاء أن الحوثيين هم المسؤولون عن معاناة الشعب اليمني.

وتفصيلاً، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس لقناة "العربية" إن واشنطن تعمل مع شركائها لمساءلة قادة الحوثيين المسؤولين عن الاعتداءات الإرهابية.

وأضاف :"سترون خطوات إضافية من جانبنا لتقديم قادة الحوثيين المسؤولين عن هذه الاعتداءات للمساءلة".

يأتي ذلك فيما دعا سفير الإمارات في واشنطن، يوسف العتيبة، الاثنين، مجددًا الولايات المتحدة لإعادة تصنيف ميليشيا الحوثيين "منظمة إرهابية أجنبية".

ونقل حساب السفارة الإماراتية في الولايات المتحدة على "تويتر" عن العتيبة تأكيده أن "تعاونًا وثيقًا بين الإمارات والولايات المتحدة ساعد بالتصدي لهجمات حوثية جديدة على الإمارات صباح اليوم".

واعتبر العتيبة أن الخطوة التالية يجب أن تكون وقف تدفق المال والسلاح للحوثيين من الجهات الداعمة لهم، مضيفًا أن "الولايات المتحدة يجب أن تتحرك الآن لوضع الحوثيين مجددًا على قائمة الإرهاب".

26 يناير 2022 - 23 جمادى الآخر 1443
01:47 AM

واشنطن: الحوثي مسؤول عن معاناة الشعب اليمني.. ونعمل مع شركائنا لمحاسبتهم

"برايس": سترون خطوات إضافية لمساءلة قادة الميليشيا عن الاعتداءات الإرهابية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
1,178

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء الثلاثاء أن الحوثيين هم المسؤولون عن معاناة الشعب اليمني.

وتفصيلاً، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس لقناة "العربية" إن واشنطن تعمل مع شركائها لمساءلة قادة الحوثيين المسؤولين عن الاعتداءات الإرهابية.

وأضاف :"سترون خطوات إضافية من جانبنا لتقديم قادة الحوثيين المسؤولين عن هذه الاعتداءات للمساءلة".

يأتي ذلك فيما دعا سفير الإمارات في واشنطن، يوسف العتيبة، الاثنين، مجددًا الولايات المتحدة لإعادة تصنيف ميليشيا الحوثيين "منظمة إرهابية أجنبية".

ونقل حساب السفارة الإماراتية في الولايات المتحدة على "تويتر" عن العتيبة تأكيده أن "تعاونًا وثيقًا بين الإمارات والولايات المتحدة ساعد بالتصدي لهجمات حوثية جديدة على الإمارات صباح اليوم".

واعتبر العتيبة أن الخطوة التالية يجب أن تكون وقف تدفق المال والسلاح للحوثيين من الجهات الداعمة لهم، مضيفًا أن "الولايات المتحدة يجب أن تتحرك الآن لوضع الحوثيين مجددًا على قائمة الإرهاب".

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,914
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,704
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,906
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,760

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة