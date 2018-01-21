"الصحة": الإجازة المرضية تصدر تلقائياً عبر "صحتي" للفئات التالية.. وهذه الفئة غير مشمولة
هادي العصيمي
سبق
2022-01-20
كشفت وزارة الصحة عن أن الإجازة المرضية تصدر تلقائياً للمصابين بحسب مدة التعافي الخاصة بحالتهم الصحية.
وأوضحت وزارة الصحة أن "المصاب مكتمل التحصين" و"مصاب مستثنى" و"مصاب تحت 12 سنة" تصدر الإجازة لهم تلقائياً عبر تطبيق "صحتي".
وأشارت الصحة بأن "المصاب غير مكتمل التحصين" غير مشمول بصدور الإجازات.
20 يناير 2022 - 17 جمادى الآخر 1443
10:17 PM
"الصحة": الإجازة المرضية تصدر تلقائياً عبر "صحتي" للفئات التالية.. وهذه الفئة غير مشمولة
كشفت وزارة الصحة عن أن الإجازة المرضية تصدر تلقائياً للمصابين بحسب مدة التعافي الخاصة بحالتهم الصحية.
وأوضحت وزارة الصحة أن "المصاب مكتمل التحصين" و"مصاب مستثنى" و"مصاب تحت 12 سنة" تصدر الإجازة لهم تلقائياً عبر تطبيق "صحتي".
وأشارت الصحة بأن "المصاب غير مكتمل التحصين" غير مشمول بصدور الإجازات.