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"الصحة": الإجازة المرضية تصدر تلقائياً عبر "صحتي" للفئات التالية.. وهذه الفئة غير مشمولة

كشفت وزارة الصحة عن أن الإجازة المرضية تصدر تلقائياً للمصابين بحسب مدة التعافي الخاصة بحالتهم الصحية.

وأوضحت وزارة الصحة أن "المصاب مكتمل التحصين" و"مصاب مستثنى" و"مصاب تحت 12 سنة" تصدر الإجازة لهم تلقائياً عبر تطبيق "صحتي".

وأشارت الصحة بأن "المصاب غير مكتمل التحصين" غير مشمول بصدور الإجازات.

لقاح كورونا وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

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"الصحة": الإجازة المرضية تصدر تلقائياً عبر "صحتي" للفئات التالية.. وهذه الفئة غير مشمولة
سبق

كشفت وزارة الصحة عن أن الإجازة المرضية تصدر تلقائياً للمصابين بحسب مدة التعافي الخاصة بحالتهم الصحية.

وأوضحت وزارة الصحة أن "المصاب مكتمل التحصين" و"مصاب مستثنى" و"مصاب تحت 12 سنة" تصدر الإجازة لهم تلقائياً عبر تطبيق "صحتي".

وأشارت الصحة بأن "المصاب غير مكتمل التحصين" غير مشمول بصدور الإجازات.

20 يناير 2022 - 17 جمادى الآخر 1443
10:17 PM

"الصحة": الإجازة المرضية تصدر تلقائياً عبر "صحتي" للفئات التالية.. وهذه الفئة غير مشمولة

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
7
11,401

كشفت وزارة الصحة عن أن الإجازة المرضية تصدر تلقائياً للمصابين بحسب مدة التعافي الخاصة بحالتهم الصحية.

وأوضحت وزارة الصحة أن "المصاب مكتمل التحصين" و"مصاب مستثنى" و"مصاب تحت 12 سنة" تصدر الإجازة لهم تلقائياً عبر تطبيق "صحتي".

وأشارت الصحة بأن "المصاب غير مكتمل التحصين" غير مشمول بصدور الإجازات.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,765
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