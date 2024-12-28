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"تأكد" يرصد تخفيضات نهاية العام على الأجهزة الكهربائية ويضع المستهلك أمام الواقع

يساعد في التحقق من سريان علامة الجودة وصحة بيانات "بطاقات كفاءة الطاقة"

تحل تخفيضات نهاية العام الميلادي التي يضعها التجار على الأجهزة الكهربائية هذه الأيام تزامنًا مع الوعي الملحوظ لدى المستهلك، وأيضًا الرسائل التوعوية "النظرة ما تكفي" التي أطلقتها الحملة الوطنية لترشيد الطاقة "لتبقى" حول أهمية تطبيق "تأكد".

وتفصيلاً، يقف "تأكد" بالمرصاد للأجهزة الكهربائية التي تحمل "ملصق بطاقة كفاءة" بطريقة وهمية، حيث يكشف الباركود حقيقة المعلومات المدونة، وبالتالي يضع المستهلك أمام الواقع.

وعلى الرغم من أن الرسالة موجهة بالدرجة الأولى إلى المستهلكين الراغبين في شراء الأجهزة أو المركبات والإطارات؛ إلا أنها وصلت إلى كل شرائح المجتمع عبر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي، ولوحات الطرق، والشاشات في ميادين المملكة، والمرافق العامة كصالات المطارات والقطارات والأسواق والملاعب، ومواقع الترفيه.

ويجزم المختصون في مجالات التسويق أن التعبئة المجتمعية والتركيز على المنتج والحضور أمام الناس في كل مكان ينعكس بالتأكيد على السلوكيات الشرائية، ونسبة رفع الوعي عالية جدًا في حال كانت الرسالة توعوية، ونوعية في تقديمها.

وأتاحت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "لتبقى"، الفرصة لقائدي المركبات في الطرق العامة داخل المدن، أو المارة عبر الميادين، في تحميل برنامج تطبيق "تأكد" من على مسافات بعيدة، حيث يهدف لمساعدة المستهلك في التحقق من سريان مفعول علامة الجودة السعودية، وصحة بيانات "بطاقات كفاءة الطاقة"، وأهمية التطبيق لموثوقية السلعة فـ"النظرة ما تكفي" وحدها أو الإعجاب بالسلعة قبل شرائها.

والتطبيق قامت بتطويره الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتنسيق مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة، ويعمل بنظامي ( IOS ) أو( ANDROID )، ويمكن تحميله مجانًا من متجري النظامين ، وعند عمله ستظهر عدة اختيارات رئيسة، وهي (علامة الجودة والأجهزة الكهربائية والمركبات والإطارات والإنارة وترشيد استهلاك المياه والاستعلام عن المركبات المستوردة والبلاستيك).

وفي حال اختيار أي منها سيظهر على واجهة التطبيق مربع يتوسطه خط ويطلب منك توجيهه إلى رمز الاستجابة السريع ( QR ) في بطاقة كفاءة الطاقة في المنتج الذي ترغب في التأكد من صحة بياناته؛ فإذا كان المنتج مسجلاً في قاعدة بيانات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ستظهر معلومات المنتج على شاشة التطبيق مباشرة، ومن ثم يمكنك مطابقة البيانات مع الموجود على بطاقة التعريف على المنتج مباشرة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تأكد" يرصد تخفيضات نهاية العام على الأجهزة الكهربائية ويضع المستهلك أمام الواقع
سبق

تحل تخفيضات نهاية العام الميلادي التي يضعها التجار على الأجهزة الكهربائية هذه الأيام تزامنًا مع الوعي الملحوظ لدى المستهلك، وأيضًا الرسائل التوعوية "النظرة ما تكفي" التي أطلقتها الحملة الوطنية لترشيد الطاقة "لتبقى" حول أهمية تطبيق "تأكد".

وتفصيلاً، يقف "تأكد" بالمرصاد للأجهزة الكهربائية التي تحمل "ملصق بطاقة كفاءة" بطريقة وهمية، حيث يكشف الباركود حقيقة المعلومات المدونة، وبالتالي يضع المستهلك أمام الواقع.

وعلى الرغم من أن الرسالة موجهة بالدرجة الأولى إلى المستهلكين الراغبين في شراء الأجهزة أو المركبات والإطارات؛ إلا أنها وصلت إلى كل شرائح المجتمع عبر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي، ولوحات الطرق، والشاشات في ميادين المملكة، والمرافق العامة كصالات المطارات والقطارات والأسواق والملاعب، ومواقع الترفيه.

ويجزم المختصون في مجالات التسويق أن التعبئة المجتمعية والتركيز على المنتج والحضور أمام الناس في كل مكان ينعكس بالتأكيد على السلوكيات الشرائية، ونسبة رفع الوعي عالية جدًا في حال كانت الرسالة توعوية، ونوعية في تقديمها.

وأتاحت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "لتبقى"، الفرصة لقائدي المركبات في الطرق العامة داخل المدن، أو المارة عبر الميادين، في تحميل برنامج تطبيق "تأكد" من على مسافات بعيدة، حيث يهدف لمساعدة المستهلك في التحقق من سريان مفعول علامة الجودة السعودية، وصحة بيانات "بطاقات كفاءة الطاقة"، وأهمية التطبيق لموثوقية السلعة فـ"النظرة ما تكفي" وحدها أو الإعجاب بالسلعة قبل شرائها.

والتطبيق قامت بتطويره الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتنسيق مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة، ويعمل بنظامي ( IOS ) أو( ANDROID )، ويمكن تحميله مجانًا من متجري النظامين ، وعند عمله ستظهر عدة اختيارات رئيسة، وهي (علامة الجودة والأجهزة الكهربائية والمركبات والإطارات والإنارة وترشيد استهلاك المياه والاستعلام عن المركبات المستوردة والبلاستيك).

وفي حال اختيار أي منها سيظهر على واجهة التطبيق مربع يتوسطه خط ويطلب منك توجيهه إلى رمز الاستجابة السريع ( QR ) في بطاقة كفاءة الطاقة في المنتج الذي ترغب في التأكد من صحة بياناته؛ فإذا كان المنتج مسجلاً في قاعدة بيانات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ستظهر معلومات المنتج على شاشة التطبيق مباشرة، ومن ثم يمكنك مطابقة البيانات مع الموجود على بطاقة التعريف على المنتج مباشرة.

28 ديسمبر 2021 - 24 جمادى الأول 1443
10:08 PM

"تأكد" يرصد تخفيضات نهاية العام على الأجهزة الكهربائية ويضع المستهلك أمام الواقع

يساعد في التحقق من سريان علامة الجودة وصحة بيانات "بطاقات كفاءة الطاقة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تحل تخفيضات نهاية العام الميلادي التي يضعها التجار على الأجهزة الكهربائية هذه الأيام تزامنًا مع الوعي الملحوظ لدى المستهلك، وأيضًا الرسائل التوعوية "النظرة ما تكفي" التي أطلقتها الحملة الوطنية لترشيد الطاقة "لتبقى" حول أهمية تطبيق "تأكد".

وتفصيلاً، يقف "تأكد" بالمرصاد للأجهزة الكهربائية التي تحمل "ملصق بطاقة كفاءة" بطريقة وهمية، حيث يكشف الباركود حقيقة المعلومات المدونة، وبالتالي يضع المستهلك أمام الواقع.

وعلى الرغم من أن الرسالة موجهة بالدرجة الأولى إلى المستهلكين الراغبين في شراء الأجهزة أو المركبات والإطارات؛ إلا أنها وصلت إلى كل شرائح المجتمع عبر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي، ولوحات الطرق، والشاشات في ميادين المملكة، والمرافق العامة كصالات المطارات والقطارات والأسواق والملاعب، ومواقع الترفيه.

ويجزم المختصون في مجالات التسويق أن التعبئة المجتمعية والتركيز على المنتج والحضور أمام الناس في كل مكان ينعكس بالتأكيد على السلوكيات الشرائية، ونسبة رفع الوعي عالية جدًا في حال كانت الرسالة توعوية، ونوعية في تقديمها.

وأتاحت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "لتبقى"، الفرصة لقائدي المركبات في الطرق العامة داخل المدن، أو المارة عبر الميادين، في تحميل برنامج تطبيق "تأكد" من على مسافات بعيدة، حيث يهدف لمساعدة المستهلك في التحقق من سريان مفعول علامة الجودة السعودية، وصحة بيانات "بطاقات كفاءة الطاقة"، وأهمية التطبيق لموثوقية السلعة فـ"النظرة ما تكفي" وحدها أو الإعجاب بالسلعة قبل شرائها.

والتطبيق قامت بتطويره الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتنسيق مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة، ويعمل بنظامي ( IOS ) أو( ANDROID )، ويمكن تحميله مجانًا من متجري النظامين ، وعند عمله ستظهر عدة اختيارات رئيسة، وهي (علامة الجودة والأجهزة الكهربائية والمركبات والإطارات والإنارة وترشيد استهلاك المياه والاستعلام عن المركبات المستوردة والبلاستيك).

وفي حال اختيار أي منها سيظهر على واجهة التطبيق مربع يتوسطه خط ويطلب منك توجيهه إلى رمز الاستجابة السريع ( QR ) في بطاقة كفاءة الطاقة في المنتج الذي ترغب في التأكد من صحة بياناته؛ فإذا كان المنتج مسجلاً في قاعدة بيانات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ستظهر معلومات المنتج على شاشة التطبيق مباشرة، ومن ثم يمكنك مطابقة البيانات مع الموجود على بطاقة التعريف على المنتج مباشرة.

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