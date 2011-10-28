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"كورونا" يتفشى بين 63589 أمريكيًا جديدًا

تسجيل 483 حالة وفاة خلال يوم

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 63,589 إصابة مؤكدة و483 حالة وفاة؛ نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

وبيّنت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة وصل إلى 8,680,611 إصابة حتى تاريخ اليوم (الثلاثاء).


وأضافت أن عدد الوفيات نتيجة الفيروس بلغ 225,084 حالة وفاة.

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"كورونا" يتفشى بين 63589 أمريكيًا جديدًا
سبق

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 63,589 إصابة مؤكدة و483 حالة وفاة؛ نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

وبيّنت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة وصل إلى 8,680,611 إصابة حتى تاريخ اليوم (الثلاثاء).


وأضافت أن عدد الوفيات نتيجة الفيروس بلغ 225,084 حالة وفاة.

27 أكتوبر 2020 - 10 ربيع الأول 1442
09:46 PM

"كورونا" يتفشى بين 63589 أمريكيًا جديدًا

تسجيل 483 حالة وفاة خلال يوم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 63,589 إصابة مؤكدة و483 حالة وفاة؛ نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

وبيّنت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة وصل إلى 8,680,611 إصابة حتى تاريخ اليوم (الثلاثاء).


وأضافت أن عدد الوفيات نتيجة الفيروس بلغ 225,084 حالة وفاة.

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