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"الأرصاد" تنبه: أمطار متوسطة إلى غزيرة على نجران

تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية تستمر حتى التاسعة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم- تنبيهًا متقدمًا عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة، تسبب شبه انعدام في الرؤية على منطقة نجران.

وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل مدينة نجران، ومحافظات: (بدر الجنوب، وثار، وخباش، وحبونا، ويدمة)، ويستمر حتى الساعة الـ9 مساءً.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة منطقة نجران هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة

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"الأرصاد" تنبه: أمطار متوسطة إلى غزيرة على نجران
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم- تنبيهًا متقدمًا عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة، تسبب شبه انعدام في الرؤية على منطقة نجران.

وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل مدينة نجران، ومحافظات: (بدر الجنوب، وثار، وخباش، وحبونا، ويدمة)، ويستمر حتى الساعة الـ9 مساءً.

01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
11:30 AM

"الأرصاد" تنبه: أمطار متوسطة إلى غزيرة على نجران

تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية تستمر حتى التاسعة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم- تنبيهًا متقدمًا عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة، تسبب شبه انعدام في الرؤية على منطقة نجران.

وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل مدينة نجران، ومحافظات: (بدر الجنوب، وثار، وخباش، وحبونا، ويدمة)، ويستمر حتى الساعة الـ9 مساءً.

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