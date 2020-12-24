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عبدالرحمن المنقاش على السرير الأبيض

يرقد على السرير الأبيض بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب فرع التخصصي عبدالرحمن بن عبدالله المنقاش أحد منسوبي إمارة منطقة الرياض.

وما زال أبو عبدالله يتلقى الاتصالات من الأقارب والزملاء والأصدقاء للاطمئنان على سلامته.

دعواتنا له بالشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية.

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عبدالرحمن المنقاش على السرير الأبيض
سبق

يرقد على السرير الأبيض بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب فرع التخصصي عبدالرحمن بن عبدالله المنقاش أحد منسوبي إمارة منطقة الرياض.

وما زال أبو عبدالله يتلقى الاتصالات من الأقارب والزملاء والأصدقاء للاطمئنان على سلامته.

دعواتنا له بالشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية.

24 ديسمبر 2020 - 9 جمادى الأول 1442
08:55 PM

عبدالرحمن المنقاش على السرير الأبيض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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187

يرقد على السرير الأبيض بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب فرع التخصصي عبدالرحمن بن عبدالله المنقاش أحد منسوبي إمارة منطقة الرياض.

وما زال أبو عبدالله يتلقى الاتصالات من الأقارب والزملاء والأصدقاء للاطمئنان على سلامته.

دعواتنا له بالشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية.

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