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"الصحة العالمية" ترفع مستوى خطورة انتشار كورونا إلى "مرتفع جدًّا"

"غيبيريسوس": الزيادة المستمرة في عدد المصابين تبعث بتأكيد القلق

رفعت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة مستوى خطورة انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم إلى "مرتفع جدًّا".

وتفصيلاً، قال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبيريسوس للصحفيين: "رفعنا الآن تقييمنا لخطورة الانتشار وخطورة تداعيات (كوفيد-19) إلى درجة مرتفع جدًّا على مستوى العالم".

واعتبر "غيبيريسوس" أن الزيادة المستمرة في عدد الحالات الجديدة والدول المتأثرة "تبعث بتأكيد القلق".

وأضاف بأن الصين أبلغت عن 329 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مشيرًا إلى أن هذا "هو أقل عدد هناك منذ أكثر من شهر".

وأُصيب أكثر من 80 ألف شخص في نحو 50 دولة بالفيروس حتى الآن، مع تأكيد وفاة نحو 2800 شخص.

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الجديد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبيريسوس

الرئيسية/ أخبار العالم

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"الصحة العالمية" ترفع مستوى خطورة انتشار كورونا إلى "مرتفع جدًّا"
سبق

رفعت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة مستوى خطورة انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم إلى "مرتفع جدًّا".

وتفصيلاً، قال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبيريسوس للصحفيين: "رفعنا الآن تقييمنا لخطورة الانتشار وخطورة تداعيات (كوفيد-19) إلى درجة مرتفع جدًّا على مستوى العالم".

واعتبر "غيبيريسوس" أن الزيادة المستمرة في عدد الحالات الجديدة والدول المتأثرة "تبعث بتأكيد القلق".

وأضاف بأن الصين أبلغت عن 329 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مشيرًا إلى أن هذا "هو أقل عدد هناك منذ أكثر من شهر".

وأُصيب أكثر من 80 ألف شخص في نحو 50 دولة بالفيروس حتى الآن، مع تأكيد وفاة نحو 2800 شخص.

28 فبراير 2020 - 4 رجب 1441
08:29 PM

"الصحة العالمية" ترفع مستوى خطورة انتشار كورونا إلى "مرتفع جدًّا"

"غيبيريسوس": الزيادة المستمرة في عدد المصابين تبعث بتأكيد القلق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفعت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة مستوى خطورة انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم إلى "مرتفع جدًّا".

وتفصيلاً، قال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبيريسوس للصحفيين: "رفعنا الآن تقييمنا لخطورة الانتشار وخطورة تداعيات (كوفيد-19) إلى درجة مرتفع جدًّا على مستوى العالم".

واعتبر "غيبيريسوس" أن الزيادة المستمرة في عدد الحالات الجديدة والدول المتأثرة "تبعث بتأكيد القلق".

وأضاف بأن الصين أبلغت عن 329 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مشيرًا إلى أن هذا "هو أقل عدد هناك منذ أكثر من شهر".

وأُصيب أكثر من 80 ألف شخص في نحو 50 دولة بالفيروس حتى الآن، مع تأكيد وفاة نحو 2800 شخص.

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