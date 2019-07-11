النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

خريجو الدفعة الثانية من الدبلومات الصحية يطالبون بالتعيين

قالوا: الوزارة تلتزم الصمت وخالفت العقد المبرم معهم

طالب خريجو الدبلومات الصحية الدفعة الثانية للعام الدراسي 2019- 2018 من وزارة الصحة، بسرعة توجيههم، موضحين أنه مضى على إنهائهم للبرنامج التدريبي المنتهي بالتوظيف ما يقارب الشهرين، ومع ذلك لا تزال تلتزم وزارة الصحة الصمت، مشيرين إلى أنها خالفت العقد المبرم معهم المعدة لذلك؛ على حد قولهم.

وفي هذا الإطار قال خريجون: إنهم أنهوا برنامجًا تدريبيًّا مدته عام كامل والمنعقد مع وزارة الصحة بالتعاون مع كلية التميز وبرنامج طاقات، على أن يتم التوظيف من قِبل وزارة الصحة لمن ينهي البرنامج بنجاح، مشيرين إلى أنهم أنهوا التدريب بشكل نهائي، وقد اجتازوا اختبار اللغة الإنجليزية بنجاح ومضى على تخرجهم ما يقارب شهرين، ومع ذلك لا تزال الوزارة تلتزم الصمت، مبينين: "لا نعلم ما مصيرنا".

‏وأضاف الخريجون أن من ضمن اشتراطات الوزارة عليهم بداية البرنامج تقديم استقالاتهم من أعمالهم حتى يتمكنوا من الالتحاق بالبرنامج؛ وهو ما حدث على الرغم من أن الكثير منهم كان مرتبطًا بأسر وإيجارات وغيرها، وقالوا حاليًا انقطعت المكافآت التي كنّا نتقاضاها والمحددة لمدة عام؛ مما سبب لكثير منهم ضائقة مالية، مطالبين بسرعة تحديد موعد للتعيين والتوجيه حسب شروط العقد الذي ينص على أن يقوم الطرف الأول المعني بوزارة الصحة بتعيين الطرف الثاني؛ وهم المتدربون؛ وذلك حسب الفقرة (د) من العقد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
خريجو الدفعة الثانية من الدبلومات الصحية يطالبون بالتعيين
سبق

طالب خريجو الدبلومات الصحية الدفعة الثانية للعام الدراسي 2019- 2018 من وزارة الصحة، بسرعة توجيههم، موضحين أنه مضى على إنهائهم للبرنامج التدريبي المنتهي بالتوظيف ما يقارب الشهرين، ومع ذلك لا تزال تلتزم وزارة الصحة الصمت، مشيرين إلى أنها خالفت العقد المبرم معهم المعدة لذلك؛ على حد قولهم.

وفي هذا الإطار قال خريجون: إنهم أنهوا برنامجًا تدريبيًّا مدته عام كامل والمنعقد مع وزارة الصحة بالتعاون مع كلية التميز وبرنامج طاقات، على أن يتم التوظيف من قِبل وزارة الصحة لمن ينهي البرنامج بنجاح، مشيرين إلى أنهم أنهوا التدريب بشكل نهائي، وقد اجتازوا اختبار اللغة الإنجليزية بنجاح ومضى على تخرجهم ما يقارب شهرين، ومع ذلك لا تزال الوزارة تلتزم الصمت، مبينين: "لا نعلم ما مصيرنا".

‏وأضاف الخريجون أن من ضمن اشتراطات الوزارة عليهم بداية البرنامج تقديم استقالاتهم من أعمالهم حتى يتمكنوا من الالتحاق بالبرنامج؛ وهو ما حدث على الرغم من أن الكثير منهم كان مرتبطًا بأسر وإيجارات وغيرها، وقالوا حاليًا انقطعت المكافآت التي كنّا نتقاضاها والمحددة لمدة عام؛ مما سبب لكثير منهم ضائقة مالية، مطالبين بسرعة تحديد موعد للتعيين والتوجيه حسب شروط العقد الذي ينص على أن يقوم الطرف الأول المعني بوزارة الصحة بتعيين الطرف الثاني؛ وهم المتدربون؛ وذلك حسب الفقرة (د) من العقد.

11 يوليو 2019 - 8 ذو القعدة 1440
06:42 PM

خريجو الدفعة الثانية من الدبلومات الصحية يطالبون بالتعيين

قالوا: الوزارة تلتزم الصمت وخالفت العقد المبرم معهم

A A A
بندر آل عوض - نجران
35
7,974

طالب خريجو الدبلومات الصحية الدفعة الثانية للعام الدراسي 2019- 2018 من وزارة الصحة، بسرعة توجيههم، موضحين أنه مضى على إنهائهم للبرنامج التدريبي المنتهي بالتوظيف ما يقارب الشهرين، ومع ذلك لا تزال تلتزم وزارة الصحة الصمت، مشيرين إلى أنها خالفت العقد المبرم معهم المعدة لذلك؛ على حد قولهم.

وفي هذا الإطار قال خريجون: إنهم أنهوا برنامجًا تدريبيًّا مدته عام كامل والمنعقد مع وزارة الصحة بالتعاون مع كلية التميز وبرنامج طاقات، على أن يتم التوظيف من قِبل وزارة الصحة لمن ينهي البرنامج بنجاح، مشيرين إلى أنهم أنهوا التدريب بشكل نهائي، وقد اجتازوا اختبار اللغة الإنجليزية بنجاح ومضى على تخرجهم ما يقارب شهرين، ومع ذلك لا تزال الوزارة تلتزم الصمت، مبينين: "لا نعلم ما مصيرنا".

‏وأضاف الخريجون أن من ضمن اشتراطات الوزارة عليهم بداية البرنامج تقديم استقالاتهم من أعمالهم حتى يتمكنوا من الالتحاق بالبرنامج؛ وهو ما حدث على الرغم من أن الكثير منهم كان مرتبطًا بأسر وإيجارات وغيرها، وقالوا حاليًا انقطعت المكافآت التي كنّا نتقاضاها والمحددة لمدة عام؛ مما سبب لكثير منهم ضائقة مالية، مطالبين بسرعة تحديد موعد للتعيين والتوجيه حسب شروط العقد الذي ينص على أن يقوم الطرف الأول المعني بوزارة الصحة بتعيين الطرف الثاني؛ وهم المتدربون؛ وذلك حسب الفقرة (د) من العقد.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,911
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,737
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,941
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,693

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

مصافحة

مصافحة

عبدالله بن خميس العمري
الأوقاف وثالثة الأثافي

الأوقاف وثالثة الأثافي

عبدالله بن ناصر السدحان
إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

ماجد البريكان
نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

عبدالغني الشيخ
متفائلون بعملكم

متفائلون بعملكم

سلطان رديف
بلاد "بالي بالي".. كوريا

بلاد "بالي بالي".. كوريا

بدر الغامدي
كفى ما ضاع من الوقت

كفى ما ضاع من الوقت

ماجد البريكان
فقر الدم في بنوك الدم. !.

فقر الدم في بنوك الدم. !.

عبدالغني الشيخ
متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

صالح مطر الغامدي
الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

صالح المسلّم

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة