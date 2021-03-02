"الشهراني" مديراً لإدارة "الزائر السري" بـ"صحة بيشة"

أصدر مدير الشؤون الصحية بمحافظة بيشة فالح بن ناصر الشهراني، قراراً بتكليف الدكتور عائض سعيد الشهراني، مديراً لإدارة الزائر السري، لمدة عام، ابتداءً من تاريخه.

من جهته، أعرب "الشهراني" عن جزيل شكره وفائق تقديره لمدير الشؤون الصحية ببيشة، على الثقة التي حظي بها، راجيا المولى -عز وجل- أن يعينه على تأدية ما أنيط به من مهام لخدمة مليكه ووطنه.