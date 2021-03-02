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"الشهراني" مديراً لإدارة "الزائر السري" بـ"صحة بيشة"

أصدر مدير الشؤون الصحية بمحافظة بيشة فالح بن ناصر الشهراني، قراراً بتكليف الدكتور عائض سعيد الشهراني، مديراً لإدارة الزائر السري، لمدة عام، ابتداءً من تاريخه.

من جهته، أعرب "الشهراني" عن جزيل شكره وفائق تقديره لمدير الشؤون الصحية ببيشة، على الثقة التي حظي بها، راجيا المولى -عز وجل- أن يعينه على تأدية ما أنيط به من مهام لخدمة مليكه ووطنه.

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"الشهراني" مديراً لإدارة "الزائر السري" بـ"صحة بيشة"
سبق

أصدر مدير الشؤون الصحية بمحافظة بيشة فالح بن ناصر الشهراني، قراراً بتكليف الدكتور عائض سعيد الشهراني، مديراً لإدارة الزائر السري، لمدة عام، ابتداءً من تاريخه.

من جهته، أعرب "الشهراني" عن جزيل شكره وفائق تقديره لمدير الشؤون الصحية ببيشة، على الثقة التي حظي بها، راجيا المولى -عز وجل- أن يعينه على تأدية ما أنيط به من مهام لخدمة مليكه ووطنه.

02 مارس 2021 - 18 رجب 1442
04:31 PM

"الشهراني" مديراً لإدارة "الزائر السري" بـ"صحة بيشة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر مدير الشؤون الصحية بمحافظة بيشة فالح بن ناصر الشهراني، قراراً بتكليف الدكتور عائض سعيد الشهراني، مديراً لإدارة الزائر السري، لمدة عام، ابتداءً من تاريخه.

من جهته، أعرب "الشهراني" عن جزيل شكره وفائق تقديره لمدير الشؤون الصحية ببيشة، على الثقة التي حظي بها، راجيا المولى -عز وجل- أن يعينه على تأدية ما أنيط به من مهام لخدمة مليكه ووطنه.

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