"الشؤون البلدية": استمرار تعليق المناسبات الاجتماعية في قاعات وقصور الأفراح
"الشؤون البلدية": استمرار تعليق المناسبات الاجتماعية في قاعات وقصور الأفراح
"الشؤون البلدية": استمرار تعليق المناسبات الاجتماعية في قاعات وقصور الأفراحوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان فيروس كورونا الجديد
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"الشؤون البلدية": استمرار تعليق المناسبات الاجتماعية في قاعات وقصور الأفراحصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-08-08
08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442
12:14 AM
اخر تعديل
08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442
04:52 AM
"الشؤون البلدية": استمرار تعليق المناسبات الاجتماعية في قاعات وقصور الأفراح
"الشؤون البلدية": استمرار تعليق المناسبات الاجتماعية في قاعات وقصور الأفراح
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