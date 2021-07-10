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العالم يقدّم 3.3 مليار جرعة لقاح ضدّ كورونا

36.6 مليون جرعة في اليوم وبمتوسط 7 أيام

كشفت بيانات جمعتها وكالة "بلومبرج" للأنباء، وجامعة جونز هوبكنز، عن إعطاء ما مجموعه 3.36 مليار جرعة من لقاح كوفيد- 19، على مستوى العالم.

وفي جميع أنحاء العالم، يقدر معدل التطعيم الأخير بنحو 36.6 مليون جرعة في اليوم، وبمتوسط 7 أيام.

وبلغ عدد حالات الإصابات المؤكّدة بكورونا 185.6 مليون حالة، وتُوفي 4.01 مليون.

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العالم يقدّم 3.3 مليار جرعة لقاح ضدّ كورونا
سبق

كشفت بيانات جمعتها وكالة "بلومبرج" للأنباء، وجامعة جونز هوبكنز، عن إعطاء ما مجموعه 3.36 مليار جرعة من لقاح كوفيد- 19، على مستوى العالم.

وفي جميع أنحاء العالم، يقدر معدل التطعيم الأخير بنحو 36.6 مليون جرعة في اليوم، وبمتوسط 7 أيام.

وبلغ عدد حالات الإصابات المؤكّدة بكورونا 185.6 مليون حالة، وتُوفي 4.01 مليون.

10 يوليو 2021 - 30 ذو القعدة 1442
10:39 AM

العالم يقدّم 3.3 مليار جرعة لقاح ضدّ كورونا

36.6 مليون جرعة في اليوم وبمتوسط 7 أيام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت بيانات جمعتها وكالة "بلومبرج" للأنباء، وجامعة جونز هوبكنز، عن إعطاء ما مجموعه 3.36 مليار جرعة من لقاح كوفيد- 19، على مستوى العالم.

وفي جميع أنحاء العالم، يقدر معدل التطعيم الأخير بنحو 36.6 مليون جرعة في اليوم، وبمتوسط 7 أيام.

وبلغ عدد حالات الإصابات المؤكّدة بكورونا 185.6 مليون حالة، وتُوفي 4.01 مليون.

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بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,694
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,001
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,364
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,738

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