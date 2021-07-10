العالم يقدّم 3.3 مليار جرعة لقاح ضدّ كورونا

36.6 مليون جرعة في اليوم وبمتوسط 7 أيام

كشفت بيانات جمعتها وكالة "بلومبرج" للأنباء، وجامعة جونز هوبكنز، عن إعطاء ما مجموعه 3.36 مليار جرعة من لقاح كوفيد- 19، على مستوى العالم.

وفي جميع أنحاء العالم، يقدر معدل التطعيم الأخير بنحو 36.6 مليون جرعة في اليوم، وبمتوسط 7 أيام.

وبلغ عدد حالات الإصابات المؤكّدة بكورونا 185.6 مليون حالة، وتُوفي 4.01 مليون.