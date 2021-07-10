العالم يقدّم 3.3 مليار جرعة لقاح ضدّ كورونا
36.6 مليون جرعة في اليوم وبمتوسط 7 أيام
كشفت بيانات جمعتها وكالة "بلومبرج" للأنباء، وجامعة جونز هوبكنز، عن إعطاء ما مجموعه 3.36 مليار جرعة من لقاح كوفيد- 19، على مستوى العالم.
وفي جميع أنحاء العالم، يقدر معدل التطعيم الأخير بنحو 36.6 مليون جرعة في اليوم، وبمتوسط 7 أيام.
وبلغ عدد حالات الإصابات المؤكّدة بكورونا 185.6 مليون حالة، وتُوفي 4.01 مليون.
العالم يقدّم 3.3 مليار جرعة لقاح ضدّ كورونا
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-07-10
كشفت بيانات جمعتها وكالة "بلومبرج" للأنباء، وجامعة جونز هوبكنز، عن إعطاء ما مجموعه 3.36 مليار جرعة من لقاح كوفيد- 19، على مستوى العالم.
وفي جميع أنحاء العالم، يقدر معدل التطعيم الأخير بنحو 36.6 مليون جرعة في اليوم، وبمتوسط 7 أيام.
وبلغ عدد حالات الإصابات المؤكّدة بكورونا 185.6 مليون حالة، وتُوفي 4.01 مليون.
10 يوليو 2021 - 30 ذو القعدة 1442
10:39 AM
العالم يقدّم 3.3 مليار جرعة لقاح ضدّ كورونا
36.6 مليون جرعة في اليوم وبمتوسط 7 أيام
كشفت بيانات جمعتها وكالة "بلومبرج" للأنباء، وجامعة جونز هوبكنز، عن إعطاء ما مجموعه 3.36 مليار جرعة من لقاح كوفيد- 19، على مستوى العالم.
وفي جميع أنحاء العالم، يقدر معدل التطعيم الأخير بنحو 36.6 مليون جرعة في اليوم، وبمتوسط 7 أيام.
وبلغ عدد حالات الإصابات المؤكّدة بكورونا 185.6 مليون حالة، وتُوفي 4.01 مليون.