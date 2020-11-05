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إصابات "كورونا" في الجزائر ترتفع إلى 60169

تسجيل 12 وفاة جديدة

سجلت الجزائر 642 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات منذ ظهور الجائحة في البلاد شهر مارس الماضي إلى 60169 حالة.

وأفاد المتحدث باسم اللجنة العلمية لرصد تفشي "كوفيد-19" جمال فورار، بأن اللجنة سجلت 12 حالة وفاة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2011، فيما يوجد 53 مريضًا بالعناية المركزة.

وأضاف أن 243 شخصًا تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع عدد الأشخاص المتعافين إلى 41244 حالة.

فيروس كورونا الجديد الجزائر

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إصابات "كورونا" في الجزائر ترتفع إلى 60169
سبق

سجلت الجزائر 642 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات منذ ظهور الجائحة في البلاد شهر مارس الماضي إلى 60169 حالة.

وأفاد المتحدث باسم اللجنة العلمية لرصد تفشي "كوفيد-19" جمال فورار، بأن اللجنة سجلت 12 حالة وفاة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2011، فيما يوجد 53 مريضًا بالعناية المركزة.

وأضاف أن 243 شخصًا تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع عدد الأشخاص المتعافين إلى 41244 حالة.

05 نوفمبر 2020 - 19 ربيع الأول 1442
09:13 PM

إصابات "كورونا" في الجزائر ترتفع إلى 60169

تسجيل 12 وفاة جديدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الجزائر
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سجلت الجزائر 642 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات منذ ظهور الجائحة في البلاد شهر مارس الماضي إلى 60169 حالة.

وأفاد المتحدث باسم اللجنة العلمية لرصد تفشي "كوفيد-19" جمال فورار، بأن اللجنة سجلت 12 حالة وفاة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2011، فيما يوجد 53 مريضًا بالعناية المركزة.

وأضاف أن 243 شخصًا تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع عدد الأشخاص المتعافين إلى 41244 حالة.

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