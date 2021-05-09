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سفارة المملكة في ماليزيا: ماليزيا لا تسمح باستقبال الأجانب لغرض السياحة في الوقت الحالي

قالت: الدخول إليها ممنوع إلا لبعض الفئات المستثناة ويتطلب الحصول على تصريح مسبق

أكدت سفارة المملكة العربية السعودية في ماليزيا للمواطنين أنه في ضوء الإجراءات الاحترازية المطبقة في مملكة اتحاد ماليزيا لمكافحة انتشار وباء كورونا ، فإن ماليزيا لا تسمح باستقبال الأجانب لغرض السياحة في الوقت الحالي.

كما أن دخول الأجانب إليها ممنوع إلا لبعض الفئات المستثناة، ويتطلب الحصول على تصريح مسبق من إدارة الهجرة والجوازات الماليزية وإجراء فحص (PCR) بنتيجة سلبية قبل الرحلة بـ72 ساعة بحد أقصى، ويفرض عليه حجر صحي لمدة 14 يومًا في أحد الفنادق المحددة لذلك، على نفقته الخاصة.

وأوضحت السفارة أنه في حال وجود تحديث ستتم إفادة المواطنين في حينه.

سفارة المملكة العربية السعودية ماليزيا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سفارة المملكة في ماليزيا: ماليزيا لا تسمح باستقبال الأجانب لغرض السياحة في الوقت الحالي
سبق

أكدت سفارة المملكة العربية السعودية في ماليزيا للمواطنين أنه في ضوء الإجراءات الاحترازية المطبقة في مملكة اتحاد ماليزيا لمكافحة انتشار وباء كورونا ، فإن ماليزيا لا تسمح باستقبال الأجانب لغرض السياحة في الوقت الحالي.

كما أن دخول الأجانب إليها ممنوع إلا لبعض الفئات المستثناة، ويتطلب الحصول على تصريح مسبق من إدارة الهجرة والجوازات الماليزية وإجراء فحص (PCR) بنتيجة سلبية قبل الرحلة بـ72 ساعة بحد أقصى، ويفرض عليه حجر صحي لمدة 14 يومًا في أحد الفنادق المحددة لذلك، على نفقته الخاصة.

وأوضحت السفارة أنه في حال وجود تحديث ستتم إفادة المواطنين في حينه.

09 مايو 2021 - 27 رمضان 1442
06:57 PM

سفارة المملكة في ماليزيا: ماليزيا لا تسمح باستقبال الأجانب لغرض السياحة في الوقت الحالي

قالت: الدخول إليها ممنوع إلا لبعض الفئات المستثناة ويتطلب الحصول على تصريح مسبق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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3,122

أكدت سفارة المملكة العربية السعودية في ماليزيا للمواطنين أنه في ضوء الإجراءات الاحترازية المطبقة في مملكة اتحاد ماليزيا لمكافحة انتشار وباء كورونا ، فإن ماليزيا لا تسمح باستقبال الأجانب لغرض السياحة في الوقت الحالي.

كما أن دخول الأجانب إليها ممنوع إلا لبعض الفئات المستثناة، ويتطلب الحصول على تصريح مسبق من إدارة الهجرة والجوازات الماليزية وإجراء فحص (PCR) بنتيجة سلبية قبل الرحلة بـ72 ساعة بحد أقصى، ويفرض عليه حجر صحي لمدة 14 يومًا في أحد الفنادق المحددة لذلك، على نفقته الخاصة.

وأوضحت السفارة أنه في حال وجود تحديث ستتم إفادة المواطنين في حينه.

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