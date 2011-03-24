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الأمم المتحدة تنقل الآلاف من الروهينجا بعد اندلاع حريق هائل بمخيم في بنجلاديش

التقديرات الأولية تشير إلى محاصرة النيران أكثر من 87,000 لاجئ

أكدت المنظمة الدولية للهجرة أن العاملين في المجال الإنساني التابعين للمنظمة قاموا بإجلاء عشرات الآلاف من لاجئي الروهينجا، بعد اندلاع حريق مدمر في مخيم كوتوبالونغ، في كوكس بازار في بنجلاديش، وهو أكبر مخيم للاجئين في العالم.

وأفادت المنظمة في بيان لها أمس، بأن التقديرات الأولية تشير إلى أن أكثر من 87,000 لاجئ معظمهم من الروهينجا القادمين من ميانمار المجاورة قد يكونون محاصرين في الحريق.

وأشارت المنظمة إلى أن مجموعة التنسيق الإنسانية المشتركة بين القطاعات في كوكس بازار، أكدت أن 15 شخصًا فقدوا حياتهم في الحريق، فيما أصيب نحو 560 شخصًا وفُقد أكثر من 400 آخرين، كما وردت أنباء عن وجود أطفال من بين الجرحى وفصل عديد منهم عن عائلاتهم.

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الأمم المتحدة تنقل الآلاف من الروهينجا بعد اندلاع حريق هائل بمخيم في بنجلاديش
سبق

أكدت المنظمة الدولية للهجرة أن العاملين في المجال الإنساني التابعين للمنظمة قاموا بإجلاء عشرات الآلاف من لاجئي الروهينجا، بعد اندلاع حريق مدمر في مخيم كوتوبالونغ، في كوكس بازار في بنجلاديش، وهو أكبر مخيم للاجئين في العالم.

وأفادت المنظمة في بيان لها أمس، بأن التقديرات الأولية تشير إلى أن أكثر من 87,000 لاجئ معظمهم من الروهينجا القادمين من ميانمار المجاورة قد يكونون محاصرين في الحريق.

وأشارت المنظمة إلى أن مجموعة التنسيق الإنسانية المشتركة بين القطاعات في كوكس بازار، أكدت أن 15 شخصًا فقدوا حياتهم في الحريق، فيما أصيب نحو 560 شخصًا وفُقد أكثر من 400 آخرين، كما وردت أنباء عن وجود أطفال من بين الجرحى وفصل عديد منهم عن عائلاتهم.

24 مارس 2021 - 11 شعبان 1442
12:56 AM

الأمم المتحدة تنقل الآلاف من الروهينجا بعد اندلاع حريق هائل بمخيم في بنجلاديش

التقديرات الأولية تشير إلى محاصرة النيران أكثر من 87,000 لاجئ

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكدت المنظمة الدولية للهجرة أن العاملين في المجال الإنساني التابعين للمنظمة قاموا بإجلاء عشرات الآلاف من لاجئي الروهينجا، بعد اندلاع حريق مدمر في مخيم كوتوبالونغ، في كوكس بازار في بنجلاديش، وهو أكبر مخيم للاجئين في العالم.

وأفادت المنظمة في بيان لها أمس، بأن التقديرات الأولية تشير إلى أن أكثر من 87,000 لاجئ معظمهم من الروهينجا القادمين من ميانمار المجاورة قد يكونون محاصرين في الحريق.

وأشارت المنظمة إلى أن مجموعة التنسيق الإنسانية المشتركة بين القطاعات في كوكس بازار، أكدت أن 15 شخصًا فقدوا حياتهم في الحريق، فيما أصيب نحو 560 شخصًا وفُقد أكثر من 400 آخرين، كما وردت أنباء عن وجود أطفال من بين الجرحى وفصل عديد منهم عن عائلاتهم.

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