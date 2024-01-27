بعد 6 أيام من هجوم "داعش".. "الأكراد" يستعيدون السيطرة على سجن غويران

"شامي" أشار إلى استسلام جميع عناصر التنظيم

‬أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، اليوم الأربعاء، سيطرتها الكاملة على سجن غويران في مدينة الحسكة السورية، بعد ستة أيام من الهجوم الذي نفذه تنظيم "داعش" الإرهابي من داخل وخارج الأسوار.

وأفاد الناطق باسم "قسد" فرهاد شامي، باستسلام جميع عناصر "داعش" الذين كانوا يتحصنون في مهاجع السور الشمالي للسجن.

من جانبه، بيّن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن غالبية الذين كانوا بالسجن باتوا بأيدي "قسد" والمعضلة الآن إلى أين سيُنقلون؟

وتساءل المرصد: هل توجد سجون تتسع لهذا العدد الكبير من السجناء، ريثما يتم تجهيز تلك المنطقة؟

وقبل ستة أيام اهتزت مدينة الحسكة، وخصوصاً حي غويران الواقع فيها، على وقع هجوم نفذته خلايا نائمة تتبع "داعش" واستهدف سجن غويران الذي يضم الآلاف من سجناء التنظيم، الذين اعتُقِلوا على فترات متفاوتة في أثناء العمليات العسكرية التي شهدتها مناطق شمال وشرق سوريا قبل 3 سنوات.