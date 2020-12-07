6 مناطق في مرمى تنبيهات "الأرصاد": ضباب وتدنٍّ بمدى الرؤية الأفقية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى التاسعة صباحًا

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (الباحة وعسير والشرقية والشمالية وجازان والجوف).

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه لمنطقة الباحة أنها تشهد ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرعة وغامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الاثنين.

وتشهد منطقة عسير ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها والحرجة والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الاثنين.

ونبّه مركز الأرصاد منطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العويقلية ورفحاء وطريف وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الاثنين.

وتشهد منطقة الجوف أيضًا ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الاثنين.

وكذلك تشهد المنطقة الشرقية ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الجبيل والخُبر والأحساء والخفجي والدمام والقطيف والنعيرية وبقيق وحفر الباطن ورأس تنورة وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الاثنين.

ونبّه مركز الأرصاد أيضًا منطقة جازان بأنها تشهد ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحرث والدائر وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الاثنين.