تركي بن طلال: لن نتساهل مع أدنى خلل في تنفيذ أي من مشروعات المنطقة

دشن مشروع العقبة الرابطة بين مركزي كحلا وخشم عنقار على الحد الجنوبي

دشن أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، مشروع العقبة الرابطة بين مركزي كحلا، وخشم عنقار، على الحد الجنوبي، وأكد أن المملكة العربية السعودية منذ أن تأسست على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ـ طيب الله ثراه ـ ، لم يكن لديه فرق بين "خشم عنقار" الذي يبعد عن الحد الجنوبي 5 كيلومترات فقط ، وبين حزم الجلاميد في أقصى شمال المملكة، ومن يعتقد أن هناك أي فرق بين منطقة وأخرى من مناطق هذا الوطن الشامخ فهو لا يعرف ما هي المملكة، التي تكفل قادتها بضمان وتوفير الحياة الكريمة والتنمية العادلة المتوازنة لجميع أبنائها.

وأضاف: "واصل هذا النهج الذي أسسه الملك عبدالعزيز من بعده ملوك أوفياء، بررة، مخلصون، إلى عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان الذي قال: "تبنى الأمور على رؤى، وأنجح الرؤى هي التي تُبنى على مكامن القوة، فلا ننسى أنه بسواعد الشباب آنذاك بنيت هذه المملكة وأسست هذه الأمة في ظروف بالغة الصعوبة، وسنخوض التجربة مرة أخرى الآن".

وعلّق أمير منطقة عسير على ذلك: "سمو ولي العهد يؤمن أنه بكم وبسواعدكم أيها الجيل الجديد، سيتم البناء كما قام بذلك من قبل آباؤكم وأجدادكم .. وهذه المشروعات إنما هي ثمرة لذلك البناء الذي أسس لما نحن فيه من حضارة ورقي وأمان".

وشدد الأمير تركي بن طلال، على أنه لن يسمح بوجود أي خلل في أي مشروع من مشروعات المنطقة، ولن يتسامح مع أي تقصير في تلك المشروعات سواء في التصميم أو التنفيذ أو الإشراف"، مشيرًا إلى أنه يوجد في حفل التدشين إضافة إلى قيادات المنطقة ورؤساء البلديات والأهالي، قرابة 177 مقاولاً في جميع المجالات والتخصصات، بعضهم ناجح وآخرون يحتاجون إلى الدعم وبعضهم الآخر للأسف متعثر.

وبيّن أنه سيطبق النظام بحذافيره على أي مقاول يتسبب في تأخير أي مشروع في منطقة عسير، أما المقاول الناجح فسيكرم وسيُشار إليه بالبنان.

وأكد أمير منطقة عسير أنه تم تشكيل لجنة مختصة لديها الصلاحيات النظامية اللازمة في متابعة تنفيذ جميع مشروعات المنطقة، وبإشراف مباشر من سموه الكريم، مختتمًا كلمته بتقديم الشكر والتقدير لقيادات وزارة النقل ممثلة بمعالي وزير النقل وفرع الوزارة بالمنطقة.

وأطلق الأمير تركي بن طلال في ختام كلمته خلال حفل التدشين اسم "طريق العز" على مشروع العقبة الرابط بين مركزي كحلا وخشم عنقار، الذي وجّه سموه بتنفيذه في 28-12-2018م ، بتكلفة تزيد على 30 مليون ريال ومدة تنفيذ تم إنجازها في 10 أشهر.

وحضر التدشين مديرو وقيادات الجهات الحكومية ورؤساء بلديات المنطقة ومشايخ وأهالي مركزي كحلا وخشم عنقار الحدوديين.