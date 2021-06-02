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"الرياضة" تستهدف زيادة وعي الشباب نحو الاعتدال وبناء قدراتهم

الوزارة تنظم في القصيم ملتقى "حب الوطن عمل وإخلاص"

تنظم وزارة الرياضة بمنطقة القصيم بالشراكة مع إمارة منطقة القصيم الملتقى الشبابي "حب الوطن عمل وإخلاص" خلال الفترة من 25 - 29/ 10/ 1442هـ، بمدينة الجفن الرياضية ببريدة، وذلك في إطار تسخير طاقات الشباب نحو تحقيق تطلعات القيادة وامتدادًا لمبادرة برنامج الأمن الفكري الذي أطلقه أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز.

وأوضح مدير فرع وزارة الرياضة بمنطقة القصيم عبدالعزيز السناني أن إدارة النشاطات الشبابية بالفرع وبإشراف قسم النشاطات الشبابية بوكالة شؤون الشباب بوزارة الرياضة تتطلع من خلال هذا الملتقى للانطلاق نحو فضاءات شبابية أرحب، مبيناً أن الشراكة مع إمارة منطقة القصيم من خلال برنامج الأمن الفكري أوجدت الأساس المتين الذي يمكن البناء عليه لإعداد قيادات شبابية تسهم في نشر وتعزيز الأمن الفكري وتحويلهم لرسل في التوعية والتحصين الفكري للوقاية من السلوكيات المنحرفة.

وبين السناني أن الملتقى يهدف إلى زيادة وعي الشباب نحو الاعتدال والوسطية وبناء قدراتهم وتمكينهم، حيث يشارك فيه ممثلون عن مختلف فروع ومكاتب الوزارة الرئيسة والفرعية بالمملكة وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، ويشمل عدداً من الجلسات الحوارية والتدريبية والزيارات.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الرياضة" تستهدف زيادة وعي الشباب نحو الاعتدال وبناء قدراتهم
سبق

تنظم وزارة الرياضة بمنطقة القصيم بالشراكة مع إمارة منطقة القصيم الملتقى الشبابي "حب الوطن عمل وإخلاص" خلال الفترة من 25 - 29/ 10/ 1442هـ، بمدينة الجفن الرياضية ببريدة، وذلك في إطار تسخير طاقات الشباب نحو تحقيق تطلعات القيادة وامتدادًا لمبادرة برنامج الأمن الفكري الذي أطلقه أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز.

وأوضح مدير فرع وزارة الرياضة بمنطقة القصيم عبدالعزيز السناني أن إدارة النشاطات الشبابية بالفرع وبإشراف قسم النشاطات الشبابية بوكالة شؤون الشباب بوزارة الرياضة تتطلع من خلال هذا الملتقى للانطلاق نحو فضاءات شبابية أرحب، مبيناً أن الشراكة مع إمارة منطقة القصيم من خلال برنامج الأمن الفكري أوجدت الأساس المتين الذي يمكن البناء عليه لإعداد قيادات شبابية تسهم في نشر وتعزيز الأمن الفكري وتحويلهم لرسل في التوعية والتحصين الفكري للوقاية من السلوكيات المنحرفة.

وبين السناني أن الملتقى يهدف إلى زيادة وعي الشباب نحو الاعتدال والوسطية وبناء قدراتهم وتمكينهم، حيث يشارك فيه ممثلون عن مختلف فروع ومكاتب الوزارة الرئيسة والفرعية بالمملكة وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، ويشمل عدداً من الجلسات الحوارية والتدريبية والزيارات.

02 يونيو 2021 - 21 شوّال 1442
05:55 PM

"الرياضة" تستهدف زيادة وعي الشباب نحو الاعتدال وبناء قدراتهم

الوزارة تنظم في القصيم ملتقى "حب الوطن عمل وإخلاص"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بريدة
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تنظم وزارة الرياضة بمنطقة القصيم بالشراكة مع إمارة منطقة القصيم الملتقى الشبابي "حب الوطن عمل وإخلاص" خلال الفترة من 25 - 29/ 10/ 1442هـ، بمدينة الجفن الرياضية ببريدة، وذلك في إطار تسخير طاقات الشباب نحو تحقيق تطلعات القيادة وامتدادًا لمبادرة برنامج الأمن الفكري الذي أطلقه أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز.

وأوضح مدير فرع وزارة الرياضة بمنطقة القصيم عبدالعزيز السناني أن إدارة النشاطات الشبابية بالفرع وبإشراف قسم النشاطات الشبابية بوكالة شؤون الشباب بوزارة الرياضة تتطلع من خلال هذا الملتقى للانطلاق نحو فضاءات شبابية أرحب، مبيناً أن الشراكة مع إمارة منطقة القصيم من خلال برنامج الأمن الفكري أوجدت الأساس المتين الذي يمكن البناء عليه لإعداد قيادات شبابية تسهم في نشر وتعزيز الأمن الفكري وتحويلهم لرسل في التوعية والتحصين الفكري للوقاية من السلوكيات المنحرفة.

وبين السناني أن الملتقى يهدف إلى زيادة وعي الشباب نحو الاعتدال والوسطية وبناء قدراتهم وتمكينهم، حيث يشارك فيه ممثلون عن مختلف فروع ومكاتب الوزارة الرئيسة والفرعية بالمملكة وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، ويشمل عدداً من الجلسات الحوارية والتدريبية والزيارات.

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