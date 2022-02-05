"تايكوندو العدالة" يهيمن على بطولة المنطقة الشرقية للقتال

الترجي يؤكد صدارة البومسي

اكتسح الفريق الأول بنادي العدالة للتايكوندو، جميع المنافسين، وهيمن على بطولة المنطقة الشرقية للقتال بـ(425) نقطة.

جاء ذلك، عبر ذهبتيْ (صادق العبادي، وأحمد الخواهر)، تحت إشراف الطاقم الفني المكون من (حسن العبادي، ووليد القفاص، وعلي حقوي).

فيما جاء الترجي ثانيًا بـ(383) نقطة، وذهبيتيْ (مهدي سليم، وعيسى الشيخ علي).

وحل فريق الثقبة ثالثًا بـ(299) نقطة وذهبيتيْ (حمادي الحربي، وصالح مجرشي).

ونال الذهب أيضًا (باقر الغافلي- القارة، محمد السويق- السلام) في المنافسات التي أقيمت بصالة نادي الاتفاق بمشاركة (12) ناديًا.

وضِمن منافسات البومسي، حقق لقبها للجولة الرابعة على التوالي فريق الترجي بـ(605) نقاط، وذهبية جميع الفئات عبر الأبطال (جعفر المصطفى، ومحمد العباس، وعلي المدلي، ومحمد المصطفى، وعيسى الشيخ علي، وسلمان البناي) تحت إشراف الماستر زهير أبو الرحى وأكرم النور.

فيما حل فريق الهدى ثانيًا بـ(153) نقطة، والعدالة ثالثًا بـ(135) نقطة.