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للمرة الثالثة.. البلدية تحتجز أغنام سائبة بقيا جنوبي الطائف وتُخالف أصحابها

‏وجودها غير حضاري.. وتهديد لسالكي الطريق

احتجزت بلدية قيا التابعة لأمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "إدارة الخدمات" للمرة الثالثة خلال أسبوعين، مجموعة من الأغنام السائبة في بعض الطرقات العامة، في حين سجلت مخالفات بحق أصحابها.

‏وأكدت "بلدية قيا" عبر حسابها في تويتر، أن انتشار ظاهرة ترك الأغنام السائبة ظاهرة غير حضارية ومشوهة للمنظر الحضاري، وأن فيها تهديد لسلامة عابري الطريق، وكذلك اعتداء على الأشجار والممتلكات العامة.

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للمرة الثالثة.. البلدية تحتجز أغنام سائبة بقيا جنوبي الطائف وتُخالف أصحابها
سبق

احتجزت بلدية قيا التابعة لأمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "إدارة الخدمات" للمرة الثالثة خلال أسبوعين، مجموعة من الأغنام السائبة في بعض الطرقات العامة، في حين سجلت مخالفات بحق أصحابها.

‏وأكدت "بلدية قيا" عبر حسابها في تويتر، أن انتشار ظاهرة ترك الأغنام السائبة ظاهرة غير حضارية ومشوهة للمنظر الحضاري، وأن فيها تهديد لسلامة عابري الطريق، وكذلك اعتداء على الأشجار والممتلكات العامة.

22 أكتوبر 2021 - 16 ربيع الأول 1443
08:00 PM

للمرة الثالثة.. البلدية تحتجز أغنام سائبة بقيا جنوبي الطائف وتُخالف أصحابها

‏وجودها غير حضاري.. وتهديد لسالكي الطريق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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3,452

احتجزت بلدية قيا التابعة لأمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "إدارة الخدمات" للمرة الثالثة خلال أسبوعين، مجموعة من الأغنام السائبة في بعض الطرقات العامة، في حين سجلت مخالفات بحق أصحابها.

‏وأكدت "بلدية قيا" عبر حسابها في تويتر، أن انتشار ظاهرة ترك الأغنام السائبة ظاهرة غير حضارية ومشوهة للمنظر الحضاري، وأن فيها تهديد لسلامة عابري الطريق، وكذلك اعتداء على الأشجار والممتلكات العامة.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,386
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,681
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,979
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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15,087

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