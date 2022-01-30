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ملتقى علماء ودعاة اليمن في مأرب يُحذّر من خطورة الأفكار الحوثية الدخيلة

"الشيخ" أكد أهمية دور العلماء والدعاة في مواجهتها وبيان حقيقة المشروع الحوثي

انطلقت صباح اليوم الأحد، فعالية ملتقى علماء ودعاة اليمن في محافظة مأرب (مأرب في مواجهة العدوان الحوثي.. الموقف الشرعي والواجب الإنساني)، بمشاركة عدد من أصحاب الفضيلة العلماء والدعاة، وبتنظيم من برنامج التواصل مع علماء اليمن، وبرعاية وتنسيق وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية تحت شعار "حرية اليمن السعيد".

وفي الكلمة الافتتاحية للملتقى، شَكَر وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد الشيخ حسن الشيخ، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -ممثلة في برنامج التواصل مع علماء اليمن- على ما يقوم به من أنشطة وبرامج تهدف إلى جمع الكلمة والإسهام في مواجهة المشروع الحوثي.

وحذّر الشيخ من خطورة الأفكار الحوثية المستوردة التي تحاول مليشيا الحوثي أن تفسد بها عقول الشباب والمجتمع؛ مؤكدًا أهمية دور العلماء والدعاة في مواجهة هذه الأفكار وبيان حقيقة المشروع الحوثي المرتبط بالنظام الإيراني.

من جهته، أوضح وكيل أول محافظة مأرب الشيخ علي الفاطمي، في كلمته بالملتقى، أن علماء ودعاة اليمن يجتمعون اليوم في مأرب السلام والصمود من أجل اليمن وشعبها وشرعيتها.

وأضاف الفاطمي: "وقف الشعب اليمني منذ سبع سنوات للدفاع عن دينه ووطنه، وسانده التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية"؛ مشيدًا بالبطولات التي يقدّمها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية والقبائل والقوى المدنية والعلماء وكل المواقف المخلصة للدين والوطن.

ويهدف الملتقى إلى إبراز موقف علماء ودعاة اليمن، ودورهم في ما تتعرض له محافظة مأرب من عدوان حوثي غاشم، وتوضيح الواجب الشرعي والموقف الرسمي والشعبي والإقليمي والدولي تجاه الاعتداءات الحوثية، كما يهدف الملتقى إلى بيان جهود المملكة العربية السعودية في مساندة اليمن ودورها في المجال الإنساني والإغاثي وكل المجالات.

ويستعرض الملتقى في جلساته سبع أوراق عمل تكشف عن جانب من صمود مأرب في مواجهة العدوان الحوثي الإيراني، وبيان الموقف الشرعي مما تتعرض له المحافظة من انتهاكات حوثية، كما يستعرض الملتقى صورًا من جرائم وانتهاكات مليشيا الحوثي بحق الشعب اليمني في كافة فئاته، إضافة إلى الانتهاكات الحوثية باستخدام الصواريخ البالستية والطائرات المُسَيّرة ضد المدنيين في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة؛ فضلًا عن توضيح جوانب من الانحرافات العقائدية للحوثيين وبرهنة مخالفتهم لعقيدة المسلمين، وما هو الواجب تجاه هذه العصابة الباغية.

ويأتي الملتقى في إطار الجهود التي يبذلها برنامج التواصل مع علماء اليمن في التوعية من خطورة الحوثيين وفكرهم الإرهابي الإيراني، وتعزيز الصمود والاصطفاف الوطني من أجل استعادة كل المناطق اليمنية من مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

ملتقى علماء ودعاة اليمن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ملتقى علماء ودعاة اليمن في مأرب يُحذّر من خطورة الأفكار الحوثية الدخيلة
سبق

انطلقت صباح اليوم الأحد، فعالية ملتقى علماء ودعاة اليمن في محافظة مأرب (مأرب في مواجهة العدوان الحوثي.. الموقف الشرعي والواجب الإنساني)، بمشاركة عدد من أصحاب الفضيلة العلماء والدعاة، وبتنظيم من برنامج التواصل مع علماء اليمن، وبرعاية وتنسيق وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية تحت شعار "حرية اليمن السعيد".

وفي الكلمة الافتتاحية للملتقى، شَكَر وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد الشيخ حسن الشيخ، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -ممثلة في برنامج التواصل مع علماء اليمن- على ما يقوم به من أنشطة وبرامج تهدف إلى جمع الكلمة والإسهام في مواجهة المشروع الحوثي.

وحذّر الشيخ من خطورة الأفكار الحوثية المستوردة التي تحاول مليشيا الحوثي أن تفسد بها عقول الشباب والمجتمع؛ مؤكدًا أهمية دور العلماء والدعاة في مواجهة هذه الأفكار وبيان حقيقة المشروع الحوثي المرتبط بالنظام الإيراني.

من جهته، أوضح وكيل أول محافظة مأرب الشيخ علي الفاطمي، في كلمته بالملتقى، أن علماء ودعاة اليمن يجتمعون اليوم في مأرب السلام والصمود من أجل اليمن وشعبها وشرعيتها.

وأضاف الفاطمي: "وقف الشعب اليمني منذ سبع سنوات للدفاع عن دينه ووطنه، وسانده التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية"؛ مشيدًا بالبطولات التي يقدّمها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية والقبائل والقوى المدنية والعلماء وكل المواقف المخلصة للدين والوطن.

ويهدف الملتقى إلى إبراز موقف علماء ودعاة اليمن، ودورهم في ما تتعرض له محافظة مأرب من عدوان حوثي غاشم، وتوضيح الواجب الشرعي والموقف الرسمي والشعبي والإقليمي والدولي تجاه الاعتداءات الحوثية، كما يهدف الملتقى إلى بيان جهود المملكة العربية السعودية في مساندة اليمن ودورها في المجال الإنساني والإغاثي وكل المجالات.

ويستعرض الملتقى في جلساته سبع أوراق عمل تكشف عن جانب من صمود مأرب في مواجهة العدوان الحوثي الإيراني، وبيان الموقف الشرعي مما تتعرض له المحافظة من انتهاكات حوثية، كما يستعرض الملتقى صورًا من جرائم وانتهاكات مليشيا الحوثي بحق الشعب اليمني في كافة فئاته، إضافة إلى الانتهاكات الحوثية باستخدام الصواريخ البالستية والطائرات المُسَيّرة ضد المدنيين في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة؛ فضلًا عن توضيح جوانب من الانحرافات العقائدية للحوثيين وبرهنة مخالفتهم لعقيدة المسلمين، وما هو الواجب تجاه هذه العصابة الباغية.

ويأتي الملتقى في إطار الجهود التي يبذلها برنامج التواصل مع علماء اليمن في التوعية من خطورة الحوثيين وفكرهم الإرهابي الإيراني، وتعزيز الصمود والاصطفاف الوطني من أجل استعادة كل المناطق اليمنية من مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

30 يناير 2022 - 27 جمادى الآخر 1443
01:22 PM

ملتقى علماء ودعاة اليمن في مأرب يُحذّر من خطورة الأفكار الحوثية الدخيلة

"الشيخ" أكد أهمية دور العلماء والدعاة في مواجهتها وبيان حقيقة المشروع الحوثي

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عبدالله العنزي - الرياض
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انطلقت صباح اليوم الأحد، فعالية ملتقى علماء ودعاة اليمن في محافظة مأرب (مأرب في مواجهة العدوان الحوثي.. الموقف الشرعي والواجب الإنساني)، بمشاركة عدد من أصحاب الفضيلة العلماء والدعاة، وبتنظيم من برنامج التواصل مع علماء اليمن، وبرعاية وتنسيق وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية تحت شعار "حرية اليمن السعيد".

وفي الكلمة الافتتاحية للملتقى، شَكَر وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد الشيخ حسن الشيخ، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -ممثلة في برنامج التواصل مع علماء اليمن- على ما يقوم به من أنشطة وبرامج تهدف إلى جمع الكلمة والإسهام في مواجهة المشروع الحوثي.

وحذّر الشيخ من خطورة الأفكار الحوثية المستوردة التي تحاول مليشيا الحوثي أن تفسد بها عقول الشباب والمجتمع؛ مؤكدًا أهمية دور العلماء والدعاة في مواجهة هذه الأفكار وبيان حقيقة المشروع الحوثي المرتبط بالنظام الإيراني.

من جهته، أوضح وكيل أول محافظة مأرب الشيخ علي الفاطمي، في كلمته بالملتقى، أن علماء ودعاة اليمن يجتمعون اليوم في مأرب السلام والصمود من أجل اليمن وشعبها وشرعيتها.

وأضاف الفاطمي: "وقف الشعب اليمني منذ سبع سنوات للدفاع عن دينه ووطنه، وسانده التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية"؛ مشيدًا بالبطولات التي يقدّمها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية والقبائل والقوى المدنية والعلماء وكل المواقف المخلصة للدين والوطن.

ويهدف الملتقى إلى إبراز موقف علماء ودعاة اليمن، ودورهم في ما تتعرض له محافظة مأرب من عدوان حوثي غاشم، وتوضيح الواجب الشرعي والموقف الرسمي والشعبي والإقليمي والدولي تجاه الاعتداءات الحوثية، كما يهدف الملتقى إلى بيان جهود المملكة العربية السعودية في مساندة اليمن ودورها في المجال الإنساني والإغاثي وكل المجالات.

ويستعرض الملتقى في جلساته سبع أوراق عمل تكشف عن جانب من صمود مأرب في مواجهة العدوان الحوثي الإيراني، وبيان الموقف الشرعي مما تتعرض له المحافظة من انتهاكات حوثية، كما يستعرض الملتقى صورًا من جرائم وانتهاكات مليشيا الحوثي بحق الشعب اليمني في كافة فئاته، إضافة إلى الانتهاكات الحوثية باستخدام الصواريخ البالستية والطائرات المُسَيّرة ضد المدنيين في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة؛ فضلًا عن توضيح جوانب من الانحرافات العقائدية للحوثيين وبرهنة مخالفتهم لعقيدة المسلمين، وما هو الواجب تجاه هذه العصابة الباغية.

ويأتي الملتقى في إطار الجهود التي يبذلها برنامج التواصل مع علماء اليمن في التوعية من خطورة الحوثيين وفكرهم الإرهابي الإيراني، وتعزيز الصمود والاصطفاف الوطني من أجل استعادة كل المناطق اليمنية من مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

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