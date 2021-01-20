بعد أدائه اليمين الدستورية.. "بايدن" الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة
"هاريس" رددت كلمات القَسم
أدى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اليوم الأربعاء اليمين الدستورية؛ ليصبح الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأمريكية خلفًا للرئيس دونالد ترامب.
كما أدت كامالا هاريس القسم القانوني نائبة لرئيس الولايات المتحدة الـ 46.
ورددت هاريس كلمات القسم أمام قاضية من المحكمة العليا؛ لتصبح أول امرأة تتولى منصب نائب الرئيس الأمريكي.
بعد أدائه اليمين الدستورية.. "بايدن" الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-01-20
أدى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اليوم الأربعاء اليمين الدستورية؛ ليصبح الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأمريكية خلفًا للرئيس دونالد ترامب.
كما أدت كامالا هاريس القسم القانوني نائبة لرئيس الولايات المتحدة الـ 46.
ورددت هاريس كلمات القسم أمام قاضية من المحكمة العليا؛ لتصبح أول امرأة تتولى منصب نائب الرئيس الأمريكي.
20 يناير 2021 - 7 جمادى الآخر 1442
08:15 PM
اخر تعديل
20 يناير 2021 - 7 جمادى الآخر 1442
08:57 PM
بعد أدائه اليمين الدستورية.. "بايدن" الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة
"هاريس" رددت كلمات القَسم
أدى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اليوم الأربعاء اليمين الدستورية؛ ليصبح الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأمريكية خلفًا للرئيس دونالد ترامب.
كما أدت كامالا هاريس القسم القانوني نائبة لرئيس الولايات المتحدة الـ 46.
ورددت هاريس كلمات القسم أمام قاضية من المحكمة العليا؛ لتصبح أول امرأة تتولى منصب نائب الرئيس الأمريكي.