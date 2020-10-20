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جار مبنى "خيرية أبو عريش" غريب التصميم: عرضت عليهم قطعة أرض ورفضوها!

قال إن جميع الشكاوى لم تر النور

أكد المواطن عبد الرحمن الشهري، الجار الملاصق للمبنى التابع لجمعية البر الخيرية بأبي عريش، والذي أثار الجدل في مواقع التواصل بسبب تصميمه الغريب، إنه كان من معارضي المبنى، وعرض على الجمعية أرضًا عوضًا عنها بتكلفة 250 ألفًا، لكنهم رفضوا.

وقال "الشهري" في مقطع فيديو، إنه تقدم بعدة شكاوى للمحافظة ولبلدية أبو عريش من المبنى الذي يخشى سقوطه على منزله، مقدمًا تعويضًا للجمعية بقطعة أرض؛ شرط ألا يُقام المبنى بذلك الشكل، لكن جميع الشكاوى لم تر النور.

وكان رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمحافظة أبوعريش محمود بن علي الأقصم، قال إن أرض المبنى حصلت عليها الجمعية من قِبل فاعل خير، ولضيق الأرض واعتراض الجار تم التنازل له بعدة أمتار منها، مؤكدًا في مقطع فيديو متداول له أن المبنى يخضع لإشراف هندسي من قِبل المختصين.

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جار مبنى "خيرية أبو عريش" غريب التصميم: عرضت عليهم قطعة أرض ورفضوها!
سبق

أكد المواطن عبد الرحمن الشهري، الجار الملاصق للمبنى التابع لجمعية البر الخيرية بأبي عريش، والذي أثار الجدل في مواقع التواصل بسبب تصميمه الغريب، إنه كان من معارضي المبنى، وعرض على الجمعية أرضًا عوضًا عنها بتكلفة 250 ألفًا، لكنهم رفضوا.

وقال "الشهري" في مقطع فيديو، إنه تقدم بعدة شكاوى للمحافظة ولبلدية أبو عريش من المبنى الذي يخشى سقوطه على منزله، مقدمًا تعويضًا للجمعية بقطعة أرض؛ شرط ألا يُقام المبنى بذلك الشكل، لكن جميع الشكاوى لم تر النور.

وكان رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمحافظة أبوعريش محمود بن علي الأقصم، قال إن أرض المبنى حصلت عليها الجمعية من قِبل فاعل خير، ولضيق الأرض واعتراض الجار تم التنازل له بعدة أمتار منها، مؤكدًا في مقطع فيديو متداول له أن المبنى يخضع لإشراف هندسي من قِبل المختصين.

20 أكتوبر 2020 - 3 ربيع الأول 1442
11:22 PM

جار مبنى "خيرية أبو عريش" غريب التصميم: عرضت عليهم قطعة أرض ورفضوها!

قال إن جميع الشكاوى لم تر النور

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فهد كاملي - جازان
16
8,402

أكد المواطن عبد الرحمن الشهري، الجار الملاصق للمبنى التابع لجمعية البر الخيرية بأبي عريش، والذي أثار الجدل في مواقع التواصل بسبب تصميمه الغريب، إنه كان من معارضي المبنى، وعرض على الجمعية أرضًا عوضًا عنها بتكلفة 250 ألفًا، لكنهم رفضوا.

وقال "الشهري" في مقطع فيديو، إنه تقدم بعدة شكاوى للمحافظة ولبلدية أبو عريش من المبنى الذي يخشى سقوطه على منزله، مقدمًا تعويضًا للجمعية بقطعة أرض؛ شرط ألا يُقام المبنى بذلك الشكل، لكن جميع الشكاوى لم تر النور.

وكان رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمحافظة أبوعريش محمود بن علي الأقصم، قال إن أرض المبنى حصلت عليها الجمعية من قِبل فاعل خير، ولضيق الأرض واعتراض الجار تم التنازل له بعدة أمتار منها، مؤكدًا في مقطع فيديو متداول له أن المبنى يخضع لإشراف هندسي من قِبل المختصين.

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