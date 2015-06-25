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بالصور.. مركز الملك سلمان للإغاثة يعيد تأهيل مراكز التغذية العلاجية في اليمن

يدعم العاملين الصحيين بالحوافز المالية وبناء القدرات

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بإعادة تأهيل مراكز التغذية العلاجية في مختلف المحافظات اليمنية وتزويدها بالإمدادات الطبية والمختبرية والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية الأساسية، إضافة إلى دعمه العاملين الصحيين بالحوافز المالية وبناء القدرات؛ بهدف الحفاظ على القدرة التشغيلية لتلك المراكز، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

يُذكر أن المملكة ممثلة بالمركز تعمل على رفع كفاءة القطاع الصحي اليمني ودعمه بكل ما يلزم بشرياً ومادياً من خلال منظومة متكاملة من البرامج والمشروعات الصحية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. مركز الملك سلمان للإغاثة يعيد تأهيل مراكز التغذية العلاجية في اليمن
سبق

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بإعادة تأهيل مراكز التغذية العلاجية في مختلف المحافظات اليمنية وتزويدها بالإمدادات الطبية والمختبرية والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية الأساسية، إضافة إلى دعمه العاملين الصحيين بالحوافز المالية وبناء القدرات؛ بهدف الحفاظ على القدرة التشغيلية لتلك المراكز، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

يُذكر أن المملكة ممثلة بالمركز تعمل على رفع كفاءة القطاع الصحي اليمني ودعمه بكل ما يلزم بشرياً ومادياً من خلال منظومة متكاملة من البرامج والمشروعات الصحية.

25 يونيو 2021 - 15 ذو القعدة 1442
03:36 PM

بالصور.. مركز الملك سلمان للإغاثة يعيد تأهيل مراكز التغذية العلاجية في اليمن

يدعم العاملين الصحيين بالحوافز المالية وبناء القدرات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بإعادة تأهيل مراكز التغذية العلاجية في مختلف المحافظات اليمنية وتزويدها بالإمدادات الطبية والمختبرية والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية الأساسية، إضافة إلى دعمه العاملين الصحيين بالحوافز المالية وبناء القدرات؛ بهدف الحفاظ على القدرة التشغيلية لتلك المراكز، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

يُذكر أن المملكة ممثلة بالمركز تعمل على رفع كفاءة القطاع الصحي اليمني ودعمه بكل ما يلزم بشرياً ومادياً من خلال منظومة متكاملة من البرامج والمشروعات الصحية.

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