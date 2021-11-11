النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالفيديو عبر "تويتر".. شاهد بماذا وصف السفير الفرنسي "الدرعية"

دعا لزيارتها من مختلف دول العالم قائلاً: "تعالوا واكتشفوا هذه الجوهرة"

دعا لودوفيك بوي سفير جمهورية فرنسا في الرياض عبر حسابه الرسمي السياح والفرنسيين لزيارة المملكة العربية السعودية، وبالأخص منطقة الدرعية التاريخية بالمملكة معبراً عن سعادته بزيارتها للمرة الخامسة.

وسجل رسالة مرئية خلال مقطع فيديو قال فيها إن الدرعية مكان تاريخي عظيم جداً في قلب العاصمة السعودية الرياض.

ودعا لزيارتها من مختلف دول العالم قائلاً: «تعالوا واكتشفوا هذه الجوهرة الهندسية والتاريخية».

جدير بالذكر أن هيئة تطوير بوابة الدرعية بدأت المرحلة الأولى من مشروعات تطوير جوهرة المملكة التي من بينها مشروع تطوير منطقة البجيري وتأهيل حي الطريف المُسجَّل ضمن قائمة التراث العالمي في اليونيسكو ووادي حنيفة.

الرئيسية/ سياحة / سياحة داخلية

اعلان
بالفيديو عبر "تويتر".. شاهد بماذا وصف السفير الفرنسي "الدرعية"
سبق

دعا لودوفيك بوي سفير جمهورية فرنسا في الرياض عبر حسابه الرسمي السياح والفرنسيين لزيارة المملكة العربية السعودية، وبالأخص منطقة الدرعية التاريخية بالمملكة معبراً عن سعادته بزيارتها للمرة الخامسة.

وسجل رسالة مرئية خلال مقطع فيديو قال فيها إن الدرعية مكان تاريخي عظيم جداً في قلب العاصمة السعودية الرياض.

ودعا لزيارتها من مختلف دول العالم قائلاً: «تعالوا واكتشفوا هذه الجوهرة الهندسية والتاريخية».

جدير بالذكر أن هيئة تطوير بوابة الدرعية بدأت المرحلة الأولى من مشروعات تطوير جوهرة المملكة التي من بينها مشروع تطوير منطقة البجيري وتأهيل حي الطريف المُسجَّل ضمن قائمة التراث العالمي في اليونيسكو ووادي حنيفة.

11 نوفمبر 2021 - 6 ربيع الآخر 1443
12:59 AM

بالفيديو عبر "تويتر".. شاهد بماذا وصف السفير الفرنسي "الدرعية"

دعا لزيارتها من مختلف دول العالم قائلاً: "تعالوا واكتشفوا هذه الجوهرة"

A A A
خالد خليل - الرياض
0
193

دعا لودوفيك بوي سفير جمهورية فرنسا في الرياض عبر حسابه الرسمي السياح والفرنسيين لزيارة المملكة العربية السعودية، وبالأخص منطقة الدرعية التاريخية بالمملكة معبراً عن سعادته بزيارتها للمرة الخامسة.

وسجل رسالة مرئية خلال مقطع فيديو قال فيها إن الدرعية مكان تاريخي عظيم جداً في قلب العاصمة السعودية الرياض.

ودعا لزيارتها من مختلف دول العالم قائلاً: «تعالوا واكتشفوا هذه الجوهرة الهندسية والتاريخية».

جدير بالذكر أن هيئة تطوير بوابة الدرعية بدأت المرحلة الأولى من مشروعات تطوير جوهرة المملكة التي من بينها مشروع تطوير منطقة البجيري وتأهيل حي الطريف المُسجَّل ضمن قائمة التراث العالمي في اليونيسكو ووادي حنيفة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,311
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,076
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,130
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,190

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة