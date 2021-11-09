"واتساب" تعتمد تقنية ثورية تغنيك عن الذهاب للبنك

قررت منصة التراسل الفوري المشفر "واتساب"، اعتماد تقنية وُصفت بـ"الثورية"، والتي تغني مستخدميها عن الذهاب إلى البنك أو منصات الدفع الإلكتروني المختلفة لإنهاء معاملتهم التجارية.

ورصد موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، اعتماد "واتساب" لتقنيات "نوفي" المتكاملة للمدفوعات الرقمية بين مستخدميها.

وكانت "واتساب" تختبر تلك التقنيات في البرازيل والهند لفترات طويلة، وتتجه حاليًا لدعمها لكافة مستخدمي المنصة.

وسيمكن من خلال اعتماد تلك التقنية الجديدة عبر واتساب، إرسال الأموال باستخدام التطبيق، وإنهاء كل المعاملات الرقمية بصورة مباشرة.

وتعد محفظة "نوفي" الإلكترونية أحدث إصدارات شركة "فيسبوك" أو "ميتا" حاليًا، لدعم الحلول الرقمية في المدفوعات.

ويمكن تحميل تطبيق "نوفي" بصورة منفصلة، وهو يعمل بصورة تجريبية حاليًا في الولايات المتحدة وغواتيمالا.

وأكدت إدارة "واتساب" أن التعامل بمنظومة "نوفي" الرقمية سيكون آمنًا ومشفرًا بصورة كاملة، ولن يكون هناك تدخل من الإدارة في عملها على الإطلاق.

ولم تعلن "واتساب" بعدُ رسميًّا الموعد المقترح لانطلاق تلك التقنية الثورية؛ ولكن مصادر رجّحت أن يكون ذلك خلال الأيام المقبلة.