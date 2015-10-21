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بالفيديو.. شاهد هذا ما قاله طيار سعودي في أول رحلة جوية له إلى نجران

بإلقاء أبيات من الشعر كتبها صديقه الشاعر جابر آل مخلص

فوجئ ركاب الرحلة المتجهة إلى مطار نجران فور إقلاع الطائرة ووثوبها إلى السماء وعقب إطفاء إشارة ربط الأحزمة؛ بإذاعة الطائرة لحديث من قائد الطائرة الطيار المدني السعودي خالد فقيهي؛ حيث كانت هذه الرحلة الأولى له وعبر نشر مقطع فيديو وهو يرحب بالركاب من قمرة الطائرة.

ورحب "فقيهي" في المقطع المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بالركاب بإلقاء أبيات من الشعر كتبها صديقه الشاعر جابر آل مخلص.

وقال: "يا مرحبًا ترحيبي بأهل نجران.. يا أهل الوفاء والمجد والشهامة، أقولها مرات من قلبي ولساني.. والله يوصلنا بخير وسلامة".

يذكر أنه يجب على الطيار إنهاء ساعات طويلة من التدريب المطلوبة منه واجتياز الاختبارات المطلوبة للحصول على رخصة مزاولة مهنة الطيار، مع العلم أنّ هذه المتطلبات قد تختلف من بلد إلى آخر، وبعد الانتهاء من مرحلة التدريب يجب على الطيار التقدم لامتحان مهارات ومؤهلات الطيار الناجح.

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بالفيديو.. شاهد هذا ما قاله طيار سعودي في أول رحلة جوية له إلى نجران
سبق

فوجئ ركاب الرحلة المتجهة إلى مطار نجران فور إقلاع الطائرة ووثوبها إلى السماء وعقب إطفاء إشارة ربط الأحزمة؛ بإذاعة الطائرة لحديث من قائد الطائرة الطيار المدني السعودي خالد فقيهي؛ حيث كانت هذه الرحلة الأولى له وعبر نشر مقطع فيديو وهو يرحب بالركاب من قمرة الطائرة.

ورحب "فقيهي" في المقطع المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بالركاب بإلقاء أبيات من الشعر كتبها صديقه الشاعر جابر آل مخلص.

وقال: "يا مرحبًا ترحيبي بأهل نجران.. يا أهل الوفاء والمجد والشهامة، أقولها مرات من قلبي ولساني.. والله يوصلنا بخير وسلامة".

يذكر أنه يجب على الطيار إنهاء ساعات طويلة من التدريب المطلوبة منه واجتياز الاختبارات المطلوبة للحصول على رخصة مزاولة مهنة الطيار، مع العلم أنّ هذه المتطلبات قد تختلف من بلد إلى آخر، وبعد الانتهاء من مرحلة التدريب يجب على الطيار التقدم لامتحان مهارات ومؤهلات الطيار الناجح.

20 أكتوبر 2021 - 14 ربيع الأول 1443
05:37 PM

بالفيديو.. شاهد هذا ما قاله طيار سعودي في أول رحلة جوية له إلى نجران

بإلقاء أبيات من الشعر كتبها صديقه الشاعر جابر آل مخلص

A A A
خالد خليل - الرياض
10
14,926

فوجئ ركاب الرحلة المتجهة إلى مطار نجران فور إقلاع الطائرة ووثوبها إلى السماء وعقب إطفاء إشارة ربط الأحزمة؛ بإذاعة الطائرة لحديث من قائد الطائرة الطيار المدني السعودي خالد فقيهي؛ حيث كانت هذه الرحلة الأولى له وعبر نشر مقطع فيديو وهو يرحب بالركاب من قمرة الطائرة.

ورحب "فقيهي" في المقطع المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بالركاب بإلقاء أبيات من الشعر كتبها صديقه الشاعر جابر آل مخلص.

وقال: "يا مرحبًا ترحيبي بأهل نجران.. يا أهل الوفاء والمجد والشهامة، أقولها مرات من قلبي ولساني.. والله يوصلنا بخير وسلامة".

يذكر أنه يجب على الطيار إنهاء ساعات طويلة من التدريب المطلوبة منه واجتياز الاختبارات المطلوبة للحصول على رخصة مزاولة مهنة الطيار، مع العلم أنّ هذه المتطلبات قد تختلف من بلد إلى آخر، وبعد الانتهاء من مرحلة التدريب يجب على الطيار التقدم لامتحان مهارات ومؤهلات الطيار الناجح.

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