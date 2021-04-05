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"الاتصالات" تختتم برنامجاً تدريبياً في مجال التنظيمات الرقمية

بهدف رفع مستوى الوعي التنظيمي وتطوير القدرات البشرية

اختتمت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات البرنامج التدريبي في مجال التنظيمات الرقمية، الذي أقيم بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات والبنك الدولي ومجموعة من أبرز الجهات الأكاديمية؛ بهدف رفع مستوى الوعي التنظيمي، وتطوير القدرات البشرية لمواكبة التغيرات التنظيمية وفق أحدث الممارسات العالمية، وذلك بحضور معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن سعود التميمي، ومديرة مكتب تنمية الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات دورين بوغدان مارتن.

وسلمت الشهادات الرقمية لأكثر من 60 متدرباً من مختلف الجهات الحكومية والخاصة في المملكة، استفادوا من البرنامج التدريبي الذي قدمت خلاله نظرة عامة على التنظيم الرقمي، واستعرضت مسيرة التنظيم الرقمي والنضج التنظيمي عبر مختلف الأجيال التنظيمية، وآليات الحوكمة التنظيمية، إلى جانب تسليط الضوء على رحلة التنظيم الرقمي في المملكة، والتعريف بمعايير قياس الجاهزية للتحول الرقمي.

وتأتي الورشة في إطار عمل "هيئة الاتصالات" على تحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية في التحول إلى منظم رقمي من الجيل الخامس حسب تصنيف الاتحاد الدولي للاتصالات؛ حيث تسعى "هيئة الاتصالات" من خلال البرنامج إلى تحسين فعالية البيئة التنظيمية في المملكة، وتحقيق الريادة في تمكين وتبني التقنيات الرقمية عبر تطوير وبناء القدرات البشرية بشكل مستمر لمواكبة مختلف التطورات التنظيمية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الاتصالات" تختتم برنامجاً تدريبياً في مجال التنظيمات الرقمية
سبق

اختتمت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات البرنامج التدريبي في مجال التنظيمات الرقمية، الذي أقيم بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات والبنك الدولي ومجموعة من أبرز الجهات الأكاديمية؛ بهدف رفع مستوى الوعي التنظيمي، وتطوير القدرات البشرية لمواكبة التغيرات التنظيمية وفق أحدث الممارسات العالمية، وذلك بحضور معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن سعود التميمي، ومديرة مكتب تنمية الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات دورين بوغدان مارتن.

وسلمت الشهادات الرقمية لأكثر من 60 متدرباً من مختلف الجهات الحكومية والخاصة في المملكة، استفادوا من البرنامج التدريبي الذي قدمت خلاله نظرة عامة على التنظيم الرقمي، واستعرضت مسيرة التنظيم الرقمي والنضج التنظيمي عبر مختلف الأجيال التنظيمية، وآليات الحوكمة التنظيمية، إلى جانب تسليط الضوء على رحلة التنظيم الرقمي في المملكة، والتعريف بمعايير قياس الجاهزية للتحول الرقمي.

وتأتي الورشة في إطار عمل "هيئة الاتصالات" على تحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية في التحول إلى منظم رقمي من الجيل الخامس حسب تصنيف الاتحاد الدولي للاتصالات؛ حيث تسعى "هيئة الاتصالات" من خلال البرنامج إلى تحسين فعالية البيئة التنظيمية في المملكة، وتحقيق الريادة في تمكين وتبني التقنيات الرقمية عبر تطوير وبناء القدرات البشرية بشكل مستمر لمواكبة مختلف التطورات التنظيمية.

05 إبريل 2021 - 23 شعبان 1442
06:52 PM

"الاتصالات" تختتم برنامجاً تدريبياً في مجال التنظيمات الرقمية

بهدف رفع مستوى الوعي التنظيمي وتطوير القدرات البشرية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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اختتمت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات البرنامج التدريبي في مجال التنظيمات الرقمية، الذي أقيم بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات والبنك الدولي ومجموعة من أبرز الجهات الأكاديمية؛ بهدف رفع مستوى الوعي التنظيمي، وتطوير القدرات البشرية لمواكبة التغيرات التنظيمية وفق أحدث الممارسات العالمية، وذلك بحضور معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن سعود التميمي، ومديرة مكتب تنمية الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات دورين بوغدان مارتن.

وسلمت الشهادات الرقمية لأكثر من 60 متدرباً من مختلف الجهات الحكومية والخاصة في المملكة، استفادوا من البرنامج التدريبي الذي قدمت خلاله نظرة عامة على التنظيم الرقمي، واستعرضت مسيرة التنظيم الرقمي والنضج التنظيمي عبر مختلف الأجيال التنظيمية، وآليات الحوكمة التنظيمية، إلى جانب تسليط الضوء على رحلة التنظيم الرقمي في المملكة، والتعريف بمعايير قياس الجاهزية للتحول الرقمي.

وتأتي الورشة في إطار عمل "هيئة الاتصالات" على تحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية في التحول إلى منظم رقمي من الجيل الخامس حسب تصنيف الاتحاد الدولي للاتصالات؛ حيث تسعى "هيئة الاتصالات" من خلال البرنامج إلى تحسين فعالية البيئة التنظيمية في المملكة، وتحقيق الريادة في تمكين وتبني التقنيات الرقمية عبر تطوير وبناء القدرات البشرية بشكل مستمر لمواكبة مختلف التطورات التنظيمية.

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